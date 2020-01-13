Kourtney Kardashian'dan 'Ermeni baklavası' paylaşımı

Kim Kardashian'ın kardeşi Kourtney Kardashian, Instagram hesabından "El yapımı Ermeni baklavası" sözüyle paylaşımda bulundu.

"HADDİNİ AŞMA"

Kısa sürede büyük tepki toplayan paylaşıma Türkler tarafından, "Baklava bizim kırmızı çizgimiz, ayağını denk al", "Baklava bizimdir bizim kalacak", "Baklava Türkler’indir haddini aşma" yorumları yazıldı.

Kardashian, Kasım ayında ABD Temsilciler Meclisi’nin 1915 yalanını tanıyan tasarısı hakkında ‘Zafer’ yorumu yapmış ve sosyal medya hesabından da skandal bir paylaşımda bulunmuştu.

Hatta bu olayın üstüne Kim ve Kourtney Kardashian, Ermenistan’a gitmiş, burada çocuklarını vaftiz ettirmişti.