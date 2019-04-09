Bayburt'ta köyün ‘doktor’ muhtarı

Bayburt Devlet Hastanesi Başhekimliği yapmış olan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Doktor Aslan Özkan, şimdi de muhtarlık mesleğine soyundu.

KÖYÜN MUHTARLIĞINI KAZANDI

60’lı yılların başında kurucuları arasında yer aldığı Çerçi Köyü Kalkınma Derneği’nin halen başkanlığını yürüten Aslan Özkan, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan muhtarlık seçimlerinde mevcut muhtarla seçim yarışına girdi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı seçimlerde, Doktor Aslan Özkan 43 oy alarak muhtarlığı kazandı.

AYNI ZAMANDA 40 YILLIK DOKTOR

Yaklaşık 40 yıl boyunca doktorluk mesleğini yürüten ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı olan Öztürk, emekli olmasının ardından köyüne yerleşti. Öğrencilik yıllarından itibaren köyünün gelişimi için çaba harcayan ve köyünden bağını hiçbir zaman koparmayan Öztürk’ün, doğup büyüdüğü köyü için hazırladığı projeleri de dikkat çekiyor.

''KİMSE YAPAMADI, BU İŞİN BAŞINA GEÇELİM DEDİK''

Köyün kalkınması ve güzelleşmesi için muhtar olmaya karar verdiğini ifade eden Öztürk,

“Köyün kalkınmasını düşündüğüm için tabii işin başında olmam gerektiğine karar verdim. Nitekim daha önce köydeki muhtarlarla bir şeyler yapalım dedik ama olmadı. Sonunda da muhtarlığa aday olalım, işin başına geçelim dedik. Kıyasıya bir muhtarlık rekabeti yaşandı ve 43’e 38 oyla seçimler sonuçlandı.” dedi.

''KAYAK MERKEZİ YAPACAĞIM''

Muhtarlık maaşını köyü için harcayacağını da sözlerine ekleyen Doktor Öztürk, projelerini ise şöyle anlattı:

“Köyümüzün kalkınması, gelişmesi yönünde birçok projemiz var. Bunların başında köyümüzün hemen arkasındaki Kırklar Dağı’na kayak merkezi kurmak istiyoruz. Bayburt Çerçi köyünü Vauk Dağları eteklerindeki bir yayla köyü olarak modernize etmek ve insanların özellikle yaz tatillerini gelip burada geçirmeleri için gerekli olan imkanları sağlamak, köyde oturanların da hayvancılık ve turizm yönünden zenginleşmelerini, mutlu olmalarını sağlamak. ” dedi.

Köy sakinlerinden Erdoğan Külçür ise Öztürk’ün, tüm köylülere doktorluğu zamanında yardımcı olduğunu belirterek, kendisinin bu görevi de layıkıyla yerine getireceğine inandıklarını belirtti.