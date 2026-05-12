Kozan Barajı yeniden doldu: Kuraklıktan ihtişama dönüş

Adana’nın Kozan ilçesinde geçen yıl kuraklık nedeniyle adeta susuzluğa teslim olan Kozan Barajı, bu yıl yağışların artmasıyla birlikte yeniden eski günlerine döndü. Su seviyesinin yüzde 7’ye kadar gerilediği baraj, kısa sürede dolarak bölge halkına rahat bir nefes aldırdı.

Yağışların etkisiyle doluluk oranı yüzde 84’e ulaşan baraj, hem tarımsal üretim hem de hayvancılık yapan bölge halkı için yeniden hayat kaynağı haline geldi.

KURAK GÖRÜNTÜDEN YEŞİL ALANA

Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle büyük ölçüde su kaybı yaşayan baraj çevresi, bu yıl yağışlarla birlikte yeniden yeşile büründü. Bir zamanlar çatlamış toprakların görüldüğü alanlar, bugün hayvanların otladığı verimli meralara dönüştü.

Kuraklığın etkilerini en ağır şekilde hisseden üreticiler, bu yılki yağışlarla birlikte bölgede yeniden üretim umudu buldu.

“GEÇEN YIL OTLUK YOKTU, BU YIL BOLCA VAR”

Bölgede hayvancılıkla uğraşan Güleç ailesi, geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından bu yıl gelen yağışlarla büyük sevinç yaşadı.

Üreticilerden Mehmet Güleç, yaşanan değişimi şu sözlerle anlattı:

“Geçen yıl burada hiç ot yoktu, her yer kuruydu. Hayvanları beslemek çok zordu. Bu sene ise bol bol ot var. Yağışlar çok iyi geldi. Bu kadar dolacağını açıkçası beklemiyordum. Allah verdi, çok şükür.”

ÜRETİCİNİN YÜZÜ YENİDEN GÜLÜYOR

Barajın dolmasıyla birlikte bölgedeki tarımsal sulama imkânları da yeniden güçlendi. Üreticiler, su seviyesinin yükselmesiyle birlikte bu yıl bahçelerde ve tarlalarda su sıkıntısı yaşanmayacağını belirtiyor.

Kurak geçen sezonun ardından gelen bu toparlanma, hem çiftçiyi hem de hayvancılıkla uğraşan aileleri sevindirdi.

BARAJ ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ

Yüzde 84 doluluk oranına ulaşan Kozan Barajı, yeniden bölgenin en önemli su kaynaklarından biri haline geldi. Geçen yıl neredeyse kuruma noktasına gelen baraj, bu yılki yağışlarla birlikte eski ihtişamını geri kazandı.

Bölge sakinleri, su seviyesindeki artışın sadece tarım ve hayvancılık için değil, ekosistem açısından da önemli bir kazanım olduğunu ifade ediyor.