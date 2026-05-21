Kozmetik devinden şok karar: Kanser riski taşıyan ürün geri çağrılıyor

Almanya merkezli kişisel bakım ve perakende devi Rossmann, gıda reyonlarında organik ve sağlıklı alternatif olarak satışa sunduğu popüler bir atıştırmalık için acil bir geri çağırma kararı aldı.

Rossmann yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada, geri çağırma kararının EnerBiO markalı “Salted Caramel” (Tuzlu Karamelli) aromalı mısır patlaklarını kapsadığı belirtildi.

Yapılan denetimlerde tespit edilen kanser riskli mikotoksin (Aflatoksin B1) tehlikesinin ardından, şirket müşterilerine çağrıda bulunarak ellerindeki ürünleri kesinlikle tüketmemelerini istedi.

Risk barındıran ve imha edilmesi gereken ürünlerin paket üzerindeki son tüketim tarihleri netleşti. Geri çağırma listesindeki tarihler şunlar: 10.02.2027, 12.02.2027, 16.02.2027, 18.02.2027.

MÜŞTERİLERE "İADE EDİN" ÇAĞRISI

CHIP'de yer alan habere göre, şirket, riskli serideki ürünleri satın alan müşterilerin, en yakın satış noktasına giderek satın alma fişi veya makbuzu olmasa bile paralarını kesintisiz olarak geri alabileceklerini duyurdu.

Aflatoksin B1 maddesi, doğrudan karaciğer hücrelerini hedef alan toksin, karaciğerde ciddi fonksiyon kayıplarına ve siroza zemin hazırlıyor.

Hepsinden daha da korkutucu olanı, bu küf zehrinin tıp literatüründe "bilinen en güçlü doğal kanserojen maddeler"arasında ilk sıralarda yer alması. Hücre yapısını mutasyona uğratarak doğrudan karaciğer kanserini tetikleyen madde, ısıya dayanıklı olduğu için gıdalar pişirilse bile yok olmuyor.