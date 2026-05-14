Kozmetik imparatorluğunu bıraktı; Rahip oluyor

Hollywood'da Paris Hilton ve Kardashian ailesiyle aynı masalarda oturan, lüks arabalar kullanan ve milyonlarca dolarlık bir serveti yöneten elf Cosmetics'in kurucu ortağı Scott-Vincent Borba, şimdi tamamen farklı bir hayatın eşiğinde.

Bir zamanlar "lüks yaşamın sembolü" olarak adlandırılan Borba, servetini geride bırakarak Katolik rahip olmaya karar verdi.

Eski oyuncu, model, şarkıcı ve girişimci olan Borba, yıllarca Hollywood'un en ünlü isimleriyle aynı çevrelerde yaşadığını anlattı.

Yeni hayatından önce verdiği bir röportajda Borba geçmişini şöyle özetledi:

"Paris Hilton'larla takıldık, Kardashian'larla partilerde eğlendik. Hiç de mütevazı değildim; çok gururluydum."

"RABBİM BENİ DEĞİŞTİRDİ"

”Borba’nın hayatı, katıldığı bir partide yaşadığı manevi kırılmayla değişti.

İçindeki boşluk hissinin büyüdüğünü söyleyen eski kozmetik patronu, o an dua etmeye başladığını ve “hayatına büyük bir sevgi ve merhamet seli aktığını” hissettiğini anlattı.

Bu deneyimin ardından milyonlarca dolarlık servetini bağışladı, lüks hayatını terk etti ve seminere girdi.

Borba "Rabbimizden, beni yarattığı adam olmam için yardım etmesini istedim. Ve o anda, hayatıma büyük bir sevgi ve merhamet selinin aktığını hissettim. Bu çok mistik bir deneyimdi." dedi.

Bugün California’daki St. Patrick Seminary’de sade bir odada yaşayan Borba, “Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım” diyor.

23 MAYIS’TA RAHİP OLACAK

Şu anda 52 yaşında olan Scott-Vincent Borba’nın, 23 Mayıs’ta California’daki Fresno Piskoposluğu tarafından rahip olarak atanması bekleniyor.