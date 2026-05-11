KPSS 2026 tarihleri: Ortaöğretim/Ön Lisans/Lisans başvuru, sınav ve sonuç günleri

Memur olmak isteyen adaylar, mezuniyetlerine göre KPSS başvurusu yaparak sınava girmeye hak kazanıyor.

ÖSYM tarafından açıklanan KPSS takvimi için 2026 tarihleri merak ediliyor.

Güncel takvimle birlikte; Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim düzeyindeki tüm sınavların tarihleri netleşti.

Bu yıl tüm mezuniyet gruplarının aynı yıl içinde sınava girecek olması, rekabeti ve heyecanı arttırıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM TAKVİMİ 2026

2026 KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 27 Ağustos’ta başlayacak. Adaylar işlemlerini 8 Eylül 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.

Ortaöğretim düzeyindeki KPSS sınavı ise 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 19 Kasım 2026’da erişime açılacak.

KPSS ÖN LİSANS TAKVİMİ 2026

KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak, 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

KPSS Ön Lisans 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS LİSANS TAKVİMİ 2026

KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ) 6 Eylül 2026

KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 1. gün 12 Eylül 2026

KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 2. gün 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak.

KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.