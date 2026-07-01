2026 Lisans KPSS başvuruları başladı
Binlerce memur adayının heyecanla beklediği Kamu Personel Seçme Sınavı başvuruları bugün başlıyor. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları bugün itibarıyla açılıyor.
2026 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2026-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül tarihlerinde; Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım tarihinde uygulanacak.
BAŞVURU TARİHLERİ
2026-KPSS Lisans Sınavı’na başvurular (Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Alan Bilgisi oturumlarına) 1-13 Temmuz tarihleri arasında; DHBT’ye başvurular ise 22-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
NEREDEN BAŞVURU YAPILIR?
Adaylar, başvurularını 1 Temmuz tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin ‘https://ais.osym.gov.tr’ adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
Adayların tümü, 6 Eylül tarihinde yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna girmek zorunda.
AYRINTILAR 2026-KPSS LİSANS KILAVUZU'NDA YER ALIYOR
Adaylar, sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar verecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, 2026-KPSS Lisans Kılavuzu’nda yer alıyor.
SONUÇLAR 7 EKİM'DE AÇIKLANACAK
Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekiyor.
Sonuçlar 7 Ekim'de ÖSYM'nin internet sitesinden ilan edilecek.