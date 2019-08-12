Kral Selman hacıları izledi

Suudi Arabistan'da Kraliyet Ailesi, Müstlümanların kutsal topraklarını yıllar içerisinde estetikten yoksun otellerle doldurdu.

Kabe'nin etrafını saran lüks otellerde konaklamak da oldukça pahalı.

Zengin hacı adayları, lüks odalarından Kabe'ye tepeden bakıyor.

Bölgedeki çirkin yapılaşmaya müdahale etmeyen Kraliyet Ailesi, şov yapmayı da ihmal etmiyor.

KRAL TEPEDEN BAKTI

Kral Selman Bin Abdülaziz, Mina'da şeytan taşlamaya giden hacıları izledi.

Üst düzey yetkililerin eşlik ettiği Kral Selman, hacıların sorun yaşamaması için sorunların hızlı bir şekilde çözülmesini istedi.

FOTOĞRAF: Dikkatli bakarsanız otellerin arasından Kabe'yi görebilirsiniz.

FOTOĞRAF: Kral Selman, Mina'daki lüks otelden hacıları izledi.