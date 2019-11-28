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Kraliçe Elizabeth tahttan iniyor

Kraliçe II. Elizabeth, 18 ay sonra 95 yaşında tahttan inerek görevini oğlu Prens Charles'a devredecek.

Haber Merkezi | 28.11.2019 - 09:52..
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6 Şubat 1952 yılında babası Kral VI. George ölümüyle tahta gelen Kraliçe Elizabeth, 66 yıldan fazla bir süredir tahtta...

Kraliçe Elizabeth tahttan iniyor

KRALİÇE 18 AY İÇERİSİNDE TAHTTAN İNECEK

25 yaşından itibaren tahtta olan Kraliçe, yalnızca tahtta en uzun kalan isim değil, ayrıca dünyanın en yaşlı hükümdarı olarak da tarihteki yerini aldı. Ancak 93 yaşındaki Kraliçe, bu görevini 18 ay içerisinde bırakmaya hazırlanıyor.

GÖREVİNİ OĞLUNA BIRAKACAK

Daily Mail'de yer alan habere göre, Kraliçe görevini oğlu Prens Charles'a devredecek.

Kraliçe Elizabeth tahttan iniyor

PRENS CHARLES İPLERİ ELE ALMAK İSTİYOR

Kraliyete yakın kaynaklar; 71 yaşındaki Prens Charles'ın kardeşi Prensi Andrew’un ortaya çıkan fuhuş skandalından sonra 'bir adım öne çıkarak ipleri ele almak istediği' ve Kraliyet’in liderliğini üstlenmeye talip olduğunu belirtti.

Hatırlandığı gibi bu fuhuş skandalının hemen ardından Kraliçe, Andrew’un tüm görev ve yetkilerini elinden almıştı.

Kraliçe Elizabeth tahttan iniyor

Kraliçe Elizabeth tahttan iniyor

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