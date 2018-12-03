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Kraliçe Elizabeth'in kuğularını vurdular

Kraliçe'nin malı olan 7 kuğu, havalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Haber Merkezi | 03.12.2018 - 13:56..
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İngiltere'nin Kent bölgesinde bir anne-baba kuğuyla 5 yavrusu havalı tüfekle katledildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, kuğuların "Kraliçe'nin malı" olmaları ve "Müesses nizamı" temsil etmeleri nedeniyle öldürüldüğü öne sürüldü.

Kraliçe Elizabeth'in kuğularını vurdular

İngiltere ve Galler'de açık sulardaki tüm kuğular, kraliyet ziyafetlerinin en önemli yiyeceği olarak 14. yüzyıldan bu yana hükümdara ait.

1998'E KADAR VATANA İHANET SUÇUYDU

1998'e kadar kuğu öldürmek, vatana ihanetle cezalandırılıyordu. Kuğular 1981'den beri koruma altında ve Kraliyet ailesi artık kuğu yemiyor.

Kraliçe Elizabeth'in kuğularını vurdular

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