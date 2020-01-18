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Kraliyet gelini direksiyonda yakalandı

İngiliz kraliyet ailesine gelin gitmesinin üzerinden bir buçuk yıl geçtikten sonra her şeyi geride bırakıp yeni bir hayata başlayan Meghan Markle, Kanada'da görüntülendi.

Haber Merkezi | 18.01.2020 - 11:45..
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Eşi Prens Harry ile birlikte kraliyet ailesindeki görevlerini bırakıp sivil hayata geçme kararıyla dünya gündeminin ilk sıralarına yerleşen Meghan Markle, bir süredir bulunduğu Kanada'da görüntülendi.

Backgrid USA'da yer alan habere göre; Victoria kentinte bulunan havaalanında arkadaşını karşılamaya giden Markle'a, aracının içinde bulunan bir korumanın eşlik ettiği görüldü.

Kraliyet gelini direksiyonda yakalandı

10 DAKİKA ARKADAŞINI BEKLEDİ

Markle, havaalanının dışında 10 dakika kadar bekledi. Sonra da uçağından inen arkadaşını da alarak, ailesiyle birlikte Noel ve yeni yıl tatilini de geçirdiği milyon dolarlık lüks evinin yolunu tuttu.

Kraliyet gelini direksiyonda yakalandı

 

KENDİ PARALARINI KAZANMAK İÇİN ÇALIŞACAKLAR

Havaalanında karşıladığı arkadaşı yoga uzmanı Heather Dorak'ın kente sırf Markle için gittiği ileri sürülüyor. Dorak'ın oyunculuk döneminde Markle ile birlikte çalıştığı biliniyor. İkilinin tıpkı eskiden olduğu gibi tekrar birlikte çalışmaya başlayacağı belirtiliyor. Kendi paralarını kazanmayı amaçlayan Prens Harry ile Meghan Markle'ın Kanada'da birlikte çalışacakları bir ekip oluşturmaya başladıkları da gelen haberler arasında. Çift, halkla ilişkiler görevlisinden sosyal medya uzmanına kadar geniş bir kadroyla birlikte çalışacak.

Kraliyet gelini direksiyonda yakalandı

OYUNCULUK GÜNLERİNDEKİ KIYAFETLERİNE DÖNDÜ

Bu arada Meghan Markle'ın kraliyet hayatından ayrıldıktan sonra oyunculuk günlerindeki giyim tercihlerine döndüğü de görüldü. Arkadaşını beklerken üzerine giydiği kaban, Suits dizisinde oynadığı sırada canlandırdığı karakter olan Rachel'ın da sık giydiği bir kabandı.

Kraliyet gelini direksiyonda yakalandı

Kraliyet gelini direksiyonda yakalandı

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