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TFF 1. Lig'de play-off eşleşmeleri ve küme düşen son takım belli oldu

TFF 1. Lig'de play-off eşleşmeleri ve küme düşen son takım belli oldu 1. Lig'de Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek olan play-off eşleşmeleri belli oldu. Sakaryaspor direkt finale yükselirken, Bodrum FK - Boluspor ile Çorum FK - Kocaelispor eşleşti. Lige veda eden son takım ise Tuzlaspor oldu.