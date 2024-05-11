TFF 1. Lig'de play-off eşleşmeleri ve küme düşen son takım belli oldu

TFF 1. Lig'de normal sezon tamamlandı...
1. Lig'in son haftasında play-off ve küme düşme hattında kritik mücadeleler oynanandı.
Küme düşen son takım ve play-off bileti alan takımlar netleşti.
Son dakika golüyle play-offa yükseldiler
Boluspor, Çorum FK ile oynadığı mücadelenin son dakikasında attığı golle 7. sıradan play-off oynamaya hak kazandı.
Gençlerbirliği'ni son dakika golüyle sezonun dışına iten Boluspor'da büyük sevinç yaşandı.
Tuzlaspor küme düştü
Daha önce Altay ve Giresunspor'un küme düşmesiyle birlikte oynanan son hafta maçlarının ardından Tuzlaspor da küme düştü.
Eşleşmeler belli oldu
TFF 1. Lig’de normal sezonun tamamlanmasıyla play-off eşleşmeleri belli oldu.
Playoff eşleşmesi tek maç usulüne göre oynanacak. Ev sahipleri Bodrumspor ve Çorum olacak.
İki eşleşmenin galipleri play-off yarı finaline yükselecek.
İki maçlı yarı final oynanacak
İlk maçı daha düşük sırada bitiren takımın sahasında oynanacak şekilde iki maçlı play- off yarı finali oynanacak.
Play-off yarı finalini kazanan taraf Sakaryaspor ile finalde kazanacak.
Tarafsız sahada oynanacak tek maç sonunda Süper Lig finaline yükselen 3. takım belli olacak.
Eşleşmeler
- Bodrum FK - Boluspor
- Çorum FK - Kocaelispor
- Sakaryaspor, play-off turunda final oynayacak.
Günün sonuçları
Erzurumspor FK - Eyüpspor: 0-4
Boluspor - Çorum FK: 2-1
Tuzlaspor - Gençlerbirliği: 1-1
Kocaelispor - Sakaryaspor: 0-2
Göztepe - Bodrum FK: 1-1
Adanaspor - Bandırmaspor: 1-0
Şanlıurfaspor - Manisa FK: 2-0
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