Haberler

Kralspor Haberleri

12 Dev Adam, Uruguay'ı yendi

12 Dev Adam, Uruguay'ı yendi

İlk iki çeyreği önde geçen Milli Takım, son on dakikasına geride girdiği maçta Uruguay'ı Cedi Osman'ın etkili performansıyla 95-86 mağlup etti.