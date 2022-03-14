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- 14 Mart Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
14 Mart Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
- Haber Merkezi
- 14.03.2022 - 10:35
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
16:00M.Başakşehir - AntalyasporSpor Toto Süper LigBein Sports 2
17:00Adanaspor - EyüpsporSpor Toto 1. Lig ErtelendiYayın Yok
17:30Dinamo Tiflis - Dila GoriGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovnuli Liga Youtube
19:00Rubin Kazan - RostovRusya Premier LigBilyoner TV
19:30Torpedo Kutaisi - Lokomotif TiflisGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovnuli Liga Youtube
19:30 O. Ljubljana - NK CeljeSlovenya 1. LigiBilyoner TV
19:30O. Ljubljana - NK CeljeSlovenya 1. LigiBilyoner TV
20:00Bursaspor - BalıkesirsporSpor Toto 1. Lig ErtelendiYayın Yo
k20:00Giresunspor - Gaziantep FKSpor Toto Süper LigBein Sports
220:00Galatasaray - BeşiktaşSpor Toto Süper LigBein Sports 1
20:00Rakow Czestochowa - Stal MielecPolonya EkstraklasaBilyoner TV
21:00Odense - AalborgDanimarka Süper LigiBilyoner TV .
21:00Malmö - AIK Stockholmİsveç Kupası Çeyrek FinalBilyoner TV
22:45Lazio - Veneziaİtalya Serie AS Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
23:00Crystal Palace - Manchester Cityİngiltere Premier LigS Sport, S Sport Plus
23:00Mallorca - Real Madridİspanya La LigaSpor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV
23:15Moreirense - Sporting LisbonPortekiz Liga NOSS Sport Plus, Bilyoner TV.