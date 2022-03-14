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    14 Mart Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 10:35
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    14 Mart Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    16:00M.Başakşehir - AntalyasporSpor Toto Süper LigBein Sports 2

    17:00Adanaspor - EyüpsporSpor Toto 1. Lig ErtelendiYayın Yok

    17:30Dinamo Tiflis - Dila GoriGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovnuli Liga Youtube

    19:00Rubin Kazan - RostovRusya Premier LigBilyoner TV

    19:30Torpedo Kutaisi - Lokomotif TiflisGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovnuli Liga Youtube

    19:30 O. Ljubljana - NK CeljeSlovenya 1. LigiBilyoner TV

    19:30O. Ljubljana - NK CeljeSlovenya 1. LigiBilyoner TV

    20:00Bursaspor - BalıkesirsporSpor Toto 1. Lig ErtelendiYayın Yo

    k20:00Giresunspor - Gaziantep FKSpor Toto Süper LigBein Sports

    220:00Galatasaray - BeşiktaşSpor Toto Süper LigBein Sports 1

    20:00Rakow Czestochowa - Stal MielecPolonya EkstraklasaBilyoner TV

    21:00Odense - AalborgDanimarka Süper LigiBilyoner TV .

    21:00Malmö - AIK Stockholmİsveç Kupası Çeyrek FinalBilyoner TV

    22:45Lazio - Veneziaİtalya Serie AS Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

    23:00Crystal Palace - Manchester Cityİngiltere Premier LigS Sport, S Sport Plus

    23:00Mallorca - Real Madridİspanya La LigaSpor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

    23:15Moreirense - Sporting LisbonPortekiz Liga NOSS Sport Plus, Bilyoner TV.

    14 Mart Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var? #1


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