UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nun ilk ayağında tüm maçlar tamamlandı. Rövanş maçları, 18 Mart Perşembe günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 heyecanı yaşanıyor. Sonucu merakla beklenen Manchester United-Milan maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İngiltere temsilcisi Tottenham, konuk ettiği Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb takımını Harry Kane’in 25. ve 70. dakikalarda attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Mircea Lucescu yönetimindeki Dinamo Kiev, evinde Villarreal'e 2-0 kaybetti. Arsenal ise deplasmanda Olympiakos'u 3-1'le geçti ve avantajı cebine koydu.

Turnuvada son 16 turunun rövanş maçları, 18 Mart Perşembe günü oynanacak.

GECENİN SONUÇLARI

Alınan sonuçlar şöyle:

Manchester United (İngiltere) - Milan (İtalya): 1-1

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Villarreal (İspanya): 0-2

Ajax (Hollanda) - Young Boys (İsviçre): 3-0

Slavia Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya): 1-1

Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere): 1-3

Granada (İspanya) - Molde (Norveç): 2-0

Tottenham (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0

Roma (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-0



