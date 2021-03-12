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    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nun ilk ayağında tüm maçlar tamamlandı. Rövanş maçları, 18 Mart Perşembe günü oynanacak.
    • Haber Merkezi
    • 12.03.2021 - 01:51
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    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 heyecanı yaşanıyor. Sonucu merakla beklenen Manchester United-Milan maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

    İngiltere temsilcisi Tottenham, konuk ettiği Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb takımını Harry Kane’in 25. ve 70. dakikalarda attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

    Mircea Lucescu yönetimindeki Dinamo Kiev, evinde Villarreal'e 2-0 kaybetti. Arsenal ise deplasmanda Olympiakos'u 3-1'le geçti ve avantajı cebine koydu.

    Turnuvada son 16 turunun rövanş maçları, 18 Mart Perşembe günü oynanacak.

    UEFA Avrupa Ligi nde gecenin sonuçları #1

    GECENİN SONUÇLARI

    Alınan sonuçlar şöyle:

    Manchester United (İngiltere) - Milan (İtalya): 1-1

    Dinamo Kiev (Ukrayna) - Villarreal (İspanya): 0-2

    Ajax (Hollanda) - Young Boys (İsviçre): 3-0

    Slavia Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya): 1-1

    Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere): 1-3

    Granada (İspanya) - Molde (Norveç): 2-0

    Tottenham (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0

    Roma (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-0

    UEFA Avrupa Ligi nde gecenin sonuçları #2

    UEFA Avrupa Ligi nde gecenin sonuçları #3

    UEFA Avrupa Ligi nde gecenin sonuçları #4

    UEFA Avrupa Ligi nde gecenin sonuçları #5

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