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    2021 Ballon d'Or ödülünü kazanan Lionel Messi oldu

    Milli takım kaptanları, gazeteciler ve milli takım teknik direktörlerinin oy kullandığı gecede Lionel Messi, Ballon d'Or'u kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 00:05
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 00:24
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    2021 Ballon d'Or ödülünü kazanan Lionel Messi oldu

    Her sene yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülünün töreni büyük bir heyecanla Paris'te başladı.

    Birçok ülkeden gelen; milli takım kaptanları, gazeteciler ve milli takım teknik direktörleri Ballon d'Or'un yeni sahibi için oy kullandı.

    2021 Ballon d Or ödülünü kazanan Lionel Messi oldu #1

    KAZANAN MESSI OLDU

    Uluslararası medyanın yakından takip ettiği gecede Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain’in Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, 2021 Ballon d’Or ödülünün sahibi oldu.

    2021 Ballon d Or ödülünü kazanan Lionel Messi oldu #2

    MESSI 7'NCİ KEZ ÖDÜLÜ KAZANDI

    34 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 7’nci kez bu ödülü kazanma başarısı gösterdi. Oylamada Bayern Münih’in Polonyalı oyuncusu Robert Lewandowski 2’nci, Chelsea’nin İtalyan orta saha oyuncusu Jorginho 3’üncü, Real Madrid’in Fransız forveti Karim Benzema 4’üncü, Chelsea’nin Fransız orta sahası N’Golo Kante ise 5’inci sırada yer aldı.

    2021 Ballon d Or ödülünü kazanan Lionel Messi oldu #3

    RONALDO GECEDE YER ALMADI

    Ödül gecesinde Cristiano Ronaldo'nun ve Benzema'nın olmaması herkes tarafından merak uyandırdı.

    2021 Ballon d'Or ödül töreninde kazananlar;

    Yılın Genç Futbolcusu: Pedri (Barcelona)

    Yılın Forveti: Robert Lewandowski (Bayern Münih)

    Yılın En İyi Kadın Futbolcusu: Alexia Putellas (Barcelona)

    Yılın Kalecisi: Gianluigi Donnarumma (Milan > Paris Saint-Germain)

    Yılın Takımı: Chelsea

    Erkekler Ballon d'Or ödülü: Lionel Messi

    2021 Ballon d Or ödülünü kazanan Lionel Messi oldu #4

    2021 Ballon d Or ödülünü kazanan Lionel Messi oldu #5

    2021 Ballon d Or ödülünü kazanan Lionel Messi oldu #6

    2021 Ballon d Or ödülünü kazanan Lionel Messi oldu #7

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