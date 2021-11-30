2021 Ballon d'Or ödülünü kazanan Lionel Messi oldu

2021 Ballon d'Or ödülünü kazanan Lionel Messi oldu

Milli takım kaptanları, gazeteciler ve milli takım teknik direktörlerinin oy kullandığı gecede Lionel Messi, Ballon d'Or'u kazandı.

Her sene yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülünün töreni büyük bir heyecanla Paris'te başladı.

Birçok ülkeden gelen; milli takım kaptanları, gazeteciler ve milli takım teknik direktörleri Ballon d'Or'un yeni sahibi için oy kullandı.

KAZANAN MESSI OLDU

Uluslararası medyanın yakından takip ettiği gecede Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain’in Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, 2021 Ballon d’Or ödülünün sahibi oldu.

MESSI 7'NCİ KEZ ÖDÜLÜ KAZANDI

34 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 7’nci kez bu ödülü kazanma başarısı gösterdi. Oylamada Bayern Münih’in Polonyalı oyuncusu Robert Lewandowski 2’nci, Chelsea’nin İtalyan orta saha oyuncusu Jorginho 3’üncü, Real Madrid’in Fransız forveti Karim Benzema 4’üncü, Chelsea’nin Fransız orta sahası N’Golo Kante ise 5’inci sırada yer aldı.

RONALDO GECEDE YER ALMADI

Ödül gecesinde Cristiano Ronaldo'nun ve Benzema'nın olmaması herkes tarafından merak uyandırdı.

2021 Ballon d'Or ödül töreninde kazananlar;

Yılın Genç Futbolcusu: Pedri (Barcelona)

Yılın Forveti: Robert Lewandowski (Bayern Münih)

Yılın En İyi Kadın Futbolcusu: Alexia Putellas (Barcelona)

Yılın Kalecisi: Gianluigi Donnarumma (Milan > Paris Saint-Germain)

Yılın Takımı: Chelsea

Erkekler Ballon d'Or ödülü: Lionel Messi