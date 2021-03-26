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    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ilk haftası sona erdi

    Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde ilk karşılaşmalar tamamlandı.
    • AA
    • 26.03.2021 - 02:29
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    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ilk haftası sona erdi

    Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde B, C, F, I ve J gruplarının ilk karşılaşmaları tamamlandı.

    B Grubu maçında İsveç, ağırladığı Gürcistan'ı 35. dakikada Claesson'un attığı golle 1-0 mağlup etti.

    39 yaşındaki santrfor Zlatan Ibrahimovic, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından bıraktığı İsveç Milli Takımı formasını yeniden giydi. Maça ilk 11'de başlayan Ibrahimovic, 84 dakika sahada kaldı.

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nin ilk haftası sona erdi #1

    İTALYA SAHASINDA KUZEY İRLANDA'YI 2-0 YENDİ

    Türk hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği C Grubu müsabakasında İtalya, sahasında Kuzey İrlanda'yı 2-0 yendi. İtalya'nın golleri, 14. dakikada Berardi ve 39. dakikada Immobile'den geldi.

    6 golün atıldığı I Grubu mücadelesinde ise Macaristan ile Polonya berabere kaldı. Ev sahibi Macaristan'ın gollerini Sallai, Adam Szalai, Orban, Polonya'nın gollerini ise Piatek, Jozwiak ve Lewandowski kaydetti.

    Avrupa elemelerinde 2. hafta müsabakaları, 27-28 Mart'ta yapılacak.

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nin ilk haftası sona erdi #2

    İKİNCİ GÜNÜN SONUÇLARI

    İlk hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

    B Grubu

    İspanya-Yunanistan: 1-1

    İsveç-Gürcistan: 1-0

    C Grubu

    İtalya-Kuzey İrlanda: 2-0

    F Grubu

    Moldova-Faroe Adaları: 1-1

    İskoçya-Avusturya: 2-2

    I Grubu

    Macaristan-Polonya: 3-3

    İngiltere-San Marino: 5-0

    Andorra-Arnavutluk: 0-1

    J Grubu

    Lihtenştayn-Ermenistan: 0-1

    Almanya-İzlanda: 3-0

    Romanya-Kuzey Makedonya: 3-2

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nin ilk haftası sona erdi #3

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nin ilk haftası sona erdi #4

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