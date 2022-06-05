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2022 TGF Federasyon Kupası Şampiyonu Ilgın Zeynep Denizci oldu

2022 TGF Federasyon Kupası Şampiyonu Ilgın Zeynep Denizci oldu

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2022 faaliyet takviminde yer alan ve bu yıl 24. kez gerçekleştirilen TGF Federasyon Kupası, 4-5 Haziran tarihleri arasında TGF Silivri Golf Sahası’nda yapıldı.