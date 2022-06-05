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- 2022 TGF Federasyon Kupası Şampiyonu Ilgın Zeynep Denizci oldu
2022 TGF Federasyon Kupası Şampiyonu Ilgın Zeynep Denizci oldu
- Haber Merkezi
- 05.06.2022 - 22:00
- Güncelleme : 05.06.2022 - 22:02
İki gün süren müsabakalar sonunda, 2022 TGF Federasyon Kupası şampiyonu Ilgın Zeynep Denizci oldu.
TGF Silivri Golf Sahası’nda düzenlenen turnuvada Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, National BGK, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Ankara Golf Kulübü, Tauros Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Antalya Golf İhtisas ve Spor Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Albatros Golf Kulübü, Antalya Bahçeşehir Koleji Sk., Karya Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü ve Marmara Golf Kulübü’nden toplam 76 golfçü sahaya çıktı.
Oynanan müsabakaların final raundunun sonunda erkekler grossda Sueno Golf Kulübü’nden İbrahim Tarık Aslan toplamda 148 (+4) gross skorla birinci, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü sporcularından Taner Yamaç toplamda 150 (+6) gross skorla ikinci, Berk Çelik toplamda 152 (+8) gross skorla üçüncü, kadınlar grossda İstanbul Gençler Golf Akademisi’nden Ilgın Zeynep Denizci toplamda 148 (+4) gross skorla birinci, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü’nden İrem Demir toplamda 153 (+9) gross skorla ikinci, Ankara Golf Kulübü’nden Deniz Kaya toplamda 154 (+10) gross skorla üçüncü oldu.
İbrahim Tarık Aslan ve Ilgın Zeynep Denizci toplamda 148’er (+4) gross skorla berabere kalınca, aralarında bir play off maçı yapıldı. 18. Çukurda oynanan play off sonunda Ilgın Zeynep Denizci rakibi İbrahim Tarık Aslan’ı geri de bırakarak, 2022 TGF Federasyon Kupası’nın üzerine ismini yazdırdı.