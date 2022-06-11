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- A Milli Takımımızın, 11'i belli oldu
A Milli Takımımızın, 11'i belli oldu
A Milli Futbol Takımı bugün 21.45'te Lüksemburg ile karşılacak. Milli takımın mücadeleye çıkacağı ilk 11 belli oldu.
- 11.06.2022 - 20:31
- Güncelleme : 11.06.2022 - 20:36
UEFA Uluslar C Ligi Grup 1 ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg ile mücadele edecek. Karşılaşma Lüksemburg Stadı'nda oynanacak. Maçı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Antonio Emanuel Carvalho Nobre yönetecek.
Saat 21.45'te başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
A Milli Futbol Takımı'mızın Lüksemburg karşılaşmasında çıkacağı 11 belli oldu.
A Milli Takım ilk 11'i
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Ferdi, Dorukhan, Orkun, Hakan, Cengiz, Doğukan, Halil.
LÜKSEMBURG: Moris, Martins, Chanot, Olesen, Carlson, Sanches, Barreiro, Pereira, Pinto, Sinani, Rodrigues.
HAKEM: Antonio Emanuel Carvalho Nobre
STAT: Lüksemburg Stadı
SAAT: 21.45
YAYIN: TRT1