Beşiktaş - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 12. haftasında bugün Beşiktaş ile Trabzonspor Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 12. haftası dev bir maça sahne oluyor.

Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı Erkan Özdamar, yardımcıları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Erdinç Sezertam ile yönetecek.

BEŞİKTAŞ, TARAFTARINA İYİ BİR GALİBİYET SUNMAK İSTİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 4-0 yenilerek gruptan çıkma şansını kaybeden siyah beyazlı ekip, ligde bir çıkış yakalamayı hedefliyor.

Galatasaray derbisinden sonra Trabzonspor'u da yenmek isteyen Beşiktaş hem liderle arasındaki puanı azaltıp hem de taraftarına iyi bir galibiyet sunmak istiyor.

TRABZONSPOR DA YAKALADIĞI RÜZGARI KAYBETMEK İSTEMİYOR

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısında alınacak galibiyetle, yakaladığı rüzgarı sürdürerek, liderlik avantajını korumayı amaçlıyor.

Beşiktaş'ta derbi öncesi Valentin Rosier, Michy Batshuayi ile Can Bozdoğan'ın sakatlıkları devam ediyor. Bordo mavililerde ise sezonu kapattığı belirtilen Gervinho, takımından ayrı kalacak.

İşte BJK TS maçı muhtemel 11'leri...

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Wellington, Rıdvan, Josef, Pjanic, Alex Texeira, Larin, Ghezzal, Batshuayi

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar IE, Vitor Hugo, Trondsen, Siopis, Berat, Hamsik, A. Ömür, Gervinho, Djaniny

Ligde 20 puanla dördüncü sırada yer alan Beşiktaş, sahasında lider Trabzonspor'u konuk edecek. İki ekip de sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.