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    Beşiktaş, Nsakala ile anlaştı

    Beşiktaş, Nsakala ile anlaştı

    Beşiktaş, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren sol bek Fabrice N'Sakala ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2020 - 19:42
    • Güncelleme : 30.07.2020 - 19:42
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    Beşiktaş, Nsakala ile anlaştı

    Beşiktaş’taki 4 yıllık kariyeri sona eren Caner Erkin’le vedalaşması beklenen Beşiktaş, tecrübeli oyuncunun yerini Alanyaspor’dan Fabrice N’Sakala’yla doldurdu.

    N'SAKALA, BEŞİKTAŞ'A 'EVET' DEDİ

    N'Sakala, Beşilktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

    Tecrübeli oyuncu, Alanyaspor’un sözleşme uzatma talebini kabul etmemiş ve bonservisini eline almıştı.

    Demokratik Kongolu sol bek, Kara Kartal'dan yıllık 850 bin euro alacak.

    Beşiktaş, Nsakala ile anlaştı #1

    SERGEN YALÇIN FAKTÖRÜ, TRANSFERDE ETKİLİ OLDU

    Fenerbahçe'nin senelik 1.2 milyon Euro'luk teklifini geri çevirdiği iddia edilen N'Sakala'nın eski hocası Sergen Yalçın'la yeniden bir araya gelmek için Beşiktaş'ın yolunu tuttuğu gelen haberler arasında.

    Beşiktaş, Nsakala ile anlaştı #2

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