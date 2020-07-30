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Beşiktaş, Nsakala ile anlaştı
Beşiktaş, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren sol bek Fabrice N'Sakala ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
- Haber Merkezi
- 30.07.2020 - 19:42
- Güncelleme : 30.07.2020 - 19:42
Beşiktaş’taki 4 yıllık kariyeri sona eren Caner Erkin’le vedalaşması beklenen Beşiktaş, tecrübeli oyuncunun yerini Alanyaspor’dan Fabrice N’Sakala’yla doldurdu.
N'SAKALA, BEŞİKTAŞ'A 'EVET' DEDİ
N'Sakala, Beşilktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
Tecrübeli oyuncu, Alanyaspor’un sözleşme uzatma talebini kabul etmemiş ve bonservisini eline almıştı.
Demokratik Kongolu sol bek, Kara Kartal'dan yıllık 850 bin euro alacak.
SERGEN YALÇIN FAKTÖRÜ, TRANSFERDE ETKİLİ OLDU
Fenerbahçe'nin senelik 1.2 milyon Euro'luk teklifini geri çevirdiği iddia edilen N'Sakala'nın eski hocası Sergen Yalçın'la yeniden bir araya gelmek için Beşiktaş'ın yolunu tuttuğu gelen haberler arasında.