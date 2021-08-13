Euro
10.0524
-0.11%
Dolar
8.5171
-0.28%
Altın
487.11
1.2%
Borsa
1.448
0.22%
Bitcoin
397.170
0.21%
EXEN Coin
26.00
0.89%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Beşiktaş-Rizespor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'de 2021-22 sezonunun açılış maçında son şampiyon Beşiktaş, evinde Rizespor'u ağırlıyor.
    • DHA
    • 13.08.2021 - 19:30
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 19:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş-Rizespor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'de 2021-2022 sezonu açılış maçında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

    Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

    Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    SON ŞAMPİYON SEZONU AÇIYOR

    Ligde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ve yeni yıl öncesinde kadrosunun büyük bölümünü korumayı başaran siyah-beyazlılar, lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

    Beşiktaş'ta sakatlık geçiren Tyler Boyd'un yanı sıra karantina süreci devam eden Alex Teixeira maç kadrosunda yer almıyor.

    İLK 11’LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Salih, Ghezzal, Nkoudu, Kenan.

    Rizespor: Gökhan Akkan; Baiano, Selim Ay, Holmen, Cemali Sertel; Dabo, Djokovic, Ronaldo; Alper Potuk, Remy, Sabo.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir