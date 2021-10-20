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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
- Özel Haber
- 20.10.2021 - 00:51
- Güncelleme : 20.10.2021 - 01:46
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında A,B,C ve D Grubu'ndaki maçlar tamamlandı. Temsilcimiz Beşiktaş evinde ağırladığı Sporting Lizbon'a 1-4 yenilerek puan hasretini sürdürdü. Nefes kesen gecenin diğer maçlarında sonuçlar şöyle...
MESSI, LEIPZIG'E ACIMADI
A Grubu'nda PSG, Alman ekibi Leipzig'e karşı Mbappe ve Messi'nin 2 golüyle 3-2 kazanarak grupta lider konumda yer aldı.
MANCHESTER CITY, BRUGGE'U BEŞLEDİ
Grubun diğer karşılaşmasında Guardiola'lı Manchester City, Clubbe Brugge'u 1-5'lik skorla hezimete uğrattı.
LIVERPOOL LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
B Grubu'nda İngiliz temsilcisi Liverpool, deplasmanda Atletico Madrid'i 3-2 yenerek 9 puanla liderliği kimseye bırakmadı.
PORTO GALİBİYET HASRETİNİ BİTİRDİ
Grubun diğer karşılaşmasında evinde Milan'ı ağırlayan Porto, 1-0 yenerek galibiyetle tanıştı.
AJAX DORTMUND'A DA ACIMADI
C Grubu'nda Ajax sahasında Borussia Dortmund'u 4-0'lık skorla yenerek liderlik iddiasını sürdürdü.
BEŞİKTAŞ BU HAFTA DA PUAN ALAMADI
Temsilcimiz Beşiktaş ise, sahasında ağırladığı Sportin Lizbon'a 1-4 yenilerek galibiyet hasretine devam etti.
REAL MADRID, SHAKHTAR'I EZDİ
Öte yandan D Grubu'nda Shakhtar Donetsk'e konuk olan Real Madrid, 0-5'lık galibiyetle Sheriff maçındaki mağlubiyeti taraftarına unutturdu.
INTER 3 PUANI ALAN TARAF OLDU
Grubun diğer karşılaşmasında İnter, Sheriff'i 3-1 yenerek grupta üçüncü sırada yer aldı.