UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günün oynanan karşılaşmalar sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında A,B,C ve D Grubu'ndaki maçlar tamamlandı. Temsilcimiz Beşiktaş evinde ağırladığı Sporting Lizbon'a 1-4 yenilerek puan hasretini sürdürdü. Nefes kesen gecenin diğer maçlarında sonuçlar şöyle...

MESSI, LEIPZIG'E ACIMADI

A Grubu'nda PSG, Alman ekibi Leipzig'e karşı Mbappe ve Messi'nin 2 golüyle 3-2 kazanarak grupta lider konumda yer aldı.

MANCHESTER CITY, BRUGGE'U BEŞLEDİ

Grubun diğer karşılaşmasında Guardiola'lı Manchester City, Clubbe Brugge'u 1-5'lik skorla hezimete uğrattı.

LIVERPOOL LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

B Grubu'nda İngiliz temsilcisi Liverpool, deplasmanda Atletico Madrid'i 3-2 yenerek 9 puanla liderliği kimseye bırakmadı.

PORTO GALİBİYET HASRETİNİ BİTİRDİ

Grubun diğer karşılaşmasında evinde Milan'ı ağırlayan Porto, 1-0 yenerek galibiyetle tanıştı.

AJAX DORTMUND'A DA ACIMADI

C Grubu'nda Ajax sahasında Borussia Dortmund'u 4-0'lık skorla yenerek liderlik iddiasını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ BU HAFTA DA PUAN ALAMADI

Temsilcimiz Beşiktaş ise, sahasında ağırladığı Sportin Lizbon'a 1-4 yenilerek galibiyet hasretine devam etti.

REAL MADRID, SHAKHTAR'I EZDİ

Öte yandan D Grubu'nda Shakhtar Donetsk'e konuk olan Real Madrid, 0-5'lık galibiyetle Sheriff maçındaki mağlubiyeti taraftarına unutturdu.

INTER 3 PUANI ALAN TARAF OLDU

Grubun diğer karşılaşmasında İnter, Sheriff'i 3-1 yenerek grupta üçüncü sırada yer aldı.