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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günün oynanan karşılaşmalar sona erdi.
    • Özel Haber
    • 20.10.2021 - 00:51
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 01:46
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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında A,B,C ve D Grubu'ndaki maçlar tamamlandı. Temsilcimiz Beşiktaş evinde ağırladığı Sporting Lizbon'a 1-4 yenilerek puan hasretini sürdürdü. Nefes kesen gecenin diğer maçlarında sonuçlar şöyle...

    MESSI, LEIPZIG'E ACIMADI

    A Grubu'nda PSG, Alman ekibi Leipzig'e karşı Mbappe ve Messi'nin 2 golüyle 3-2 kazanarak grupta lider konumda yer aldı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #1

    MANCHESTER CITY, BRUGGE'U BEŞLEDİ

    Grubun diğer karşılaşmasında Guardiola'lı Manchester City, Clubbe Brugge'u 1-5'lik skorla hezimete uğrattı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #2

    LIVERPOOL LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

    B Grubu'nda İngiliz temsilcisi Liverpool, deplasmanda Atletico Madrid'i 3-2 yenerek 9 puanla liderliği kimseye bırakmadı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #3

    PORTO GALİBİYET HASRETİNİ BİTİRDİ

    Grubun diğer karşılaşmasında evinde Milan'ı ağırlayan Porto, 1-0 yenerek galibiyetle tanıştı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #4

    AJAX DORTMUND'A DA ACIMADI

    C Grubu'nda Ajax sahasında Borussia Dortmund'u 4-0'lık skorla yenerek liderlik iddiasını sürdürdü.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #5

    BEŞİKTAŞ BU HAFTA DA PUAN ALAMADI

    Temsilcimiz Beşiktaş ise, sahasında ağırladığı Sportin Lizbon'a 1-4 yenilerek galibiyet hasretine devam etti.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #6

    REAL MADRID, SHAKHTAR'I EZDİ

    Öte yandan D Grubu'nda Shakhtar Donetsk'e konuk olan Real Madrid, 0-5'lık galibiyetle Sheriff maçındaki mağlubiyeti taraftarına unutturdu.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #7

    INTER 3 PUANI ALAN TARAF OLDU

    Grubun diğer karşılaşmasında İnter, Sheriff'i 3-1 yenerek grupta üçüncü sırada yer aldı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #8

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