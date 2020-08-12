Fabrice N'Sakala Beşiktaş'ta

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Fabrice N'Sakala'yla 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Beşiktaş, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Kongolu sol bek Fabrice N'Sakala'yı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza atan Nsakala, primler dahil 850 bin euro ücret alacak.

Beşiktaş'tan hoş geldin Fabrice N’Sakala videosu- İZLE

SERGEN YALÇIN'LA TEKRAR BULUŞACAK

30 yaşındaki oyuncu, daha önce Alanyaspor'da Sergen Yalçın ile birlikte çalışmıştı.

Kariyerinde Troyes ve Anderlecht gibi kulüplerde de oynayan N'Sakala, Süper Lig'de çıktığı 116 maçta 9 asist yaptı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Yeni transfer N'Sakala sağlık kontrolünden geçirildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan N’Sakala, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.