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    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Şampiyonalar Ligi son 16 turunda rövanş mücadeleleri oynanmaya devam ediyor. Gecenin iki maçında da sürpriz yaşanmadı.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2021 - 01:40
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 01:41
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    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarında bu gece iki mücadele yaşandı.

    PSG deplasmanda 1-4 yendiği Barcelona ile kendi evinde karşılaşırken, Liverpool da deplasmanda mağlup ettiği Alman ekibi Leipzig ile rövanş maçı oynadı.

    MBAPPE TARİHE GEÇTİ PSG TUR ATLADI

    Kendi evindeki mücadeleye rahat başlayan Fransız ekibi PSG, 30. dakikada penaltıdan Mbappe ile 1-0 öne geçti. Messi 37. dakikada skoru 1-1'e getirdi.

    İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca, Paris bu skorla turu geçen taraf oldu. Ayrıca, Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde 25 gole ulaşan en genç oyuncu ünvanını Messi'nin elinden alarak tarihe geçti.

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #1

    LİVERPOOL RAHAT GEÇTİ

    Gecenin diğer maçı İngiltere'deki koronavirüs mutasyonu sebebiyle, Macaristan'da bulunan Puskas Arena'da oynandı. İlk maçı deplasmanda 0-2 kazanan Liverpool, rövanş maçında da rakibine şans tanımadı ve aynı skorlar mücadeleyi tamamlayarak turu geçen taraf oldu.

    Mücadelede golleri 70. dakikada Salah ve 74. dakikada Mane attı.

    Milli oyuncumuz Ozan Kabak, mücadelede 90 dakika forma giyindi.

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #2

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #3

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #4

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #5

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