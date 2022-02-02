Taraftar token yakımları gerçekleşti

Bitexen Dijital Varlık Alım Satım Platformu’nda listelenen taraftar token’larda, takımların attıkları gol sayısına göre yakımlar gerçekleşti.

Türkiye’nin en geniş ürün yelpazesine sahip Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen’de listelenen Adana Demirspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Diyarbekirspor, Erzurumspor, Giresunspor, Hatayspor, Kayserispor, Sakaryaspor, Sivasspor, Şanlıurfaspor, Tuzlaspor, Vanspor ve Yeni Malatyaspor’un taraftar token yakımları, Türkiye’nin yeni nesil dijital cüzdanı EXENPAY tarafından gerçekleştirildi.

Atılan gol sayısına göre yakılan token adedi ise şu şekilde açıklanmıştır:

Adana Demirspor’a ait 40.000 adet DEMIR Token yakıldı.

Antalyaspor’a ait 1.554 adet AKREP Token yakıldı.

Çaykur Rizespor’a ait 2.120 adet RIZE Token yakıldı.

Diyarbekirspor’a ait 6.363 adet DIYAR Token yakıldı.

Erzurumspor’a ait 7.500 adet ERZ Token yakıldı.

Giresunspor’a ait 840 adet GRS Token yakıldı.

Hatayspor’a ait 1.550 adet HATAY Token yakıldı.

Kayserispor’a ait 15.200 KYSR Token yakıldı.

Sakaryaspor’a ait 8.262 SKRY Token yakıldı.

Sivasspor’a ait 2.320 adet SIV Token yakıldı.

Şanlıurfaspor’a ait 1.890 URFA Token yakıldı.

Tuzlaspor’a ait 210 TUZLA Token yakıldı.

Vanspor’a ait 2.600 VAN Token yakıldı.

Yeni Malatyaspor’a ait 880 YMS Token yakıldı.

Yakım nedir?

Kripto para yakım işlemi, kripto para ekosisteminde yaygın olarak gerçekleştirilen bir işlemdir. Bu işlem, belirli miktardaki kripto parayı dolaşımdan kalıcı bir şekilde çıkarmak ve dolaşımdaki toplam arzı düşürmek amacıyla yapılmaktadır. Bu işlem ile dolaşımdaki token miktarı azaltılarak deflasyonist bir anlayış benimsenir. Dolaşımdaki token miktarı azaldıkça mevcut token değerinin teorik olarak uzun vadede artması beklenmektedir.

Fan Token Yakımları nasıl gerçekleşmektedir?

Fan Token yakımları, kulüplerin mücadele ettikleri lig içerisinde attıkları gol miktarına göre gerçekleştirilmektedir. İzahnamelerinde belirtilen gol başına geçerli olan token miktarı, Türk Lirası ile piyasa üzerinden satın alınarak yakılmaktadır.

Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında

2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Kendi sadakat coin’ini sektöre sunan şirket, Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.