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    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

    2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasından 8 maç oynandı. İngiltere'nin, Arnavutluk karşısında aldığı galibiyet, geceye damga vuran karşılaşma oldu.
    • AA
    • 13.11.2021 - 01:36
    • Güncelleme : 13.11.2021 - 01:55
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    2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde birbirinden heyecanlı maçlar arasına yenileri eklendi.

    İTALYA İLE İSVİÇRE PUANLARI PAYLAŞTI

    Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında 8 maç oynandı. C Grubu mücadelesinde İtalya, sahasında ağırladığı İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Widmer'in 11. dakikadaki golüyle geriye düşen İtalya, 36. dakikada Lorenzo ile beraberliği sağlarken, 90. dakikada Jorginho ile penaltı atışından yararlanamadı.

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nde gecenin sonuçları #1

    HARRY KANE'Lİ İNGİLTERE RAKİBİNE 5 ATTI

    I Grubu'nda Wembley Stadı'nda Arnavutluk ile karşılaşan İngiltere, Harry Kane'in "hat-trick" yaptığı maçta Maguire ve Henderson'ın da skora katkısıyla rakibini 5-0 mağlup etti.

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nde gecenin sonuçları #2

    DÜNYA KUPASI'NA KATILMAYI GARANTİLEYEN DANİMARKA RAKİBİ KARŞISINDA ZORLANMADI

    Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Danimarka, sahasında Faroe Adaları'nı 3-1 yendi. Gruptaki 9. maçından da galibiyetle ayrılan ev sahibi ekip, ilk kez kalesinde gol gördü.

    Alınan sonuçlar şöyle:

    C GRUBU

    İtalya-İsviçre: 1-1
    Kuzey İrlanda-Litvanya: 1-0

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nde gecenin sonuçları #3

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nde gecenin sonuçları #4

    F GRUBU

    Moldova-İskoçya: 0-2

    Avusturya-İsrail: 4-2

    Danimarka-Faroe Adaları: 3-1

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nde gecenin sonuçları #5

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nde gecenin sonuçları #6

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nde gecenin sonuçları #7

    I GRUBU

    Andorra-Polonya: 1-4

    İngiltere-Arnavutluk: 5-0

    Macaristan-San Marino: 4-0

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nde gecenin sonuçları #8

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nde gecenin sonuçları #9

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nde gecenin sonuçları #10

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