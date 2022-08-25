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    Fenerbahçe'nin Austria Wien maçı 11'i belli oldu

    UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, sahasında Austria Wien'i ağırlıyor. Fenerbahçe'nin mücadeleye çıkacağı ilk 11'i belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 18:53
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    Fenerbahçe'nin Austria Wien maçı 11'i belli oldu

    UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Avusturya'nın Austria Wien ekibiyle karşılaşacak.

    Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra Fernandez olacak. Fenerbahçe-Austria Wien maçı EXXEN'den canlı yayınlanacak.

    Fenerbahçe'nin Austria Wien mücadelesine çıkacağı ilk 11'i belli oldu.

    Fenerbahçe'nin 11'i

    Fenerbahçe: Altay, Lemos, Gustavo, Peres, Crespo, İsmail, Osayi, Alioski, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

    Eşleşmenin ilk müsabakasını deplasmanda 2-0 kazanan sarı-lacivertli ekibe, gruplara kalmak için her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette yetecek.

    Avusturya ekibine 3 farklı galibiyet gerekiyor

    Konuk ekibin 2 farklı kazanması durumunda uzatmalara gidecek müsabakada, Austria Wien'e 3 ve daha farklı galibiyetler turu getirecek.

    Fenerbahçe nin Austria Wien maçı 11 i belli oldu #1


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