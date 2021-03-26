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    Emre Belözoğlu ilk idmanına çıktı

    Emre Belözoğlu ilk idmanına çıktı

    Erol Bulut'un gönderilmesinin ardından göreve getirilen Emre Belözoğlu ilk kez takımın başında antrenmana çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2021 - 18:35
    • Güncelleme : 26.03.2021 - 19:06
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    Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut'un ayrılığı sonrasında ilk idmanına teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde çıktı.

    Belözoğlu, antrenman öncesinde takımla bir araya gelip, bir toplantı yaptı.

    FENERBAHÇE DUYURDU

    Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından, "Teknik sorumlumuz Emre Belözoğlu yönetiminde ilk antrenmanımız." ifadeleriyle yapılan paylaşımda, Belözoğlu'nun sarı-lacivertli takımın başında bulunduğu idmanın fotoğraflarına yer verildi.

    Emre Belözoğlu ilk idmanına çıktı VİDEO

    Emre Belözoğlu ilk idmanına çıktı #1

    Emre Belözoğlu ilk idmanına çıktı #2

    Emre Belözoğlu ilk idmanına çıktı #3

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