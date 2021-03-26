Erol Bulut'un gönderilmesinin ardından göreve getirilen Emre Belözoğlu ilk kez takımın başında antrenmana çıktı.

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut'un ayrılığı sonrasında ilk idmanına teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde çıktı.

Belözoğlu, antrenman öncesinde takımla bir araya gelip, bir toplantı yaptı.

FENERBAHÇE DUYURDU

Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından, "Teknik sorumlumuz Emre Belözoğlu yönetiminde ilk antrenmanımız." ifadeleriyle yapılan paylaşımda, Belözoğlu'nun sarı-lacivertli takımın başında bulunduğu idmanın fotoğraflarına yer verildi.

Emre Belözoğlu ilk idmanına çıktı VİDEO