Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda gecenin maçları sonuçlandı.

Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda oynanan Atletico Madrid - Chelsea ve Bayern Münih - Lazio maçlarıyla gecenin sonuçları belli oldu.

İspanyol ekibi Atletico Madrid, evinde İngiliz ekibi Chelse'yi konuk etti. Maçtaki tek gol Olivier Giroud'dan geldi.

GİROUD'DAN MUHTEŞEM GOL

Fransız golcü, 68. dakikada ağları muhteşem bir rövaşta golle havalandırdı. Bu golle Chelsea, eleme maçının ilk karşılaşmasında rakibini deplasmanda 1-0 yendi.





BAYERN YİNE ZORLANMADI

Gecenin diğer maçında Alman ekibi Bayern Münih, Lazio deplasmanına çıktı. Bol gollü geçen maçta Bavyera ekibi, rakibini 9. dakikada Lewandowski, 24'te Musaiala, 42'de Leroy Sane ve 47. dakikada Acerbi'nin kendi kalesine attığı golle rakibini 4-1'lik skorla yendi.

Lazio'nun tek golü, 49. dakikada Joaquin Correa'dan geldi.