Emre Kılınç Galatasaray'da

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Galatasaray, geçtiğimiz sezon Sivasspor forması giyen Emre Kılınç'ı 4 yıllığına transfer ettiğini açıkladı.

Transferde atağa kalkan Galatasaray, Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'ın ardından bir yıldızı daha renklerine bağladı.

EMRE, 4 YILLIĞINA GALATASARAY'DA

Sarı-kırmızılı kulüp, Sivasspor'la sözleşmesi sona eren Emre Kılınç'ı 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

25 yaşındaki oyuncu, 4 yılda Galatasaray'dan 36 milyon 850 bin TL garanti ücret alacak.

Galatasaray'dan hoş geldin Galatasaraylı Emre paylaşımı- İZLE

EMRE KILINÇ'IN MAAŞI

2020-2021 sezonu için net 11.350.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 8.500.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 9.000.000 TL sabit transfer ücreti

GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılı ekip, Emre Kılınç transferiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde:

"23 Ağustos 1994 tarihinde Sakarya'da doğan Emre Kılınç, Boluspor altyapısında başladığı kariyerini bu kulübün A takımında sürdürerek 2016-2017 ara transfer sezonunda Sivasspor'a transfer oldu.

Sivasspor'da geçirdiği üç sezonda gösterdiği başarılı performans grafiği ile dikkatleri üzerine çeken Emre Kılınç, Türkiye A Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağırılarak, 7 Eylül 2019'da ilk kez A Milli formayı giydi.

İki kanatta ve forvet arkası mevkilerinde oynayabilen Emre Kılınç, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı 28 karşılaşmada 8 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. Emre Kılınç 31 resmi maçta 9 gol, 7 asistlik katkı verdi.

Emre Kılınç'a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine Galatasaray forması altında başarılar diliyoruz. "