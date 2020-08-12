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Emre Kılınç Galatasaray'da
- Haber Merkezi
- 12.08.2020 - 19:11
Transferde atağa kalkan Galatasaray, Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'ın ardından bir yıldızı daha renklerine bağladı.
EMRE, 4 YILLIĞINA GALATASARAY'DA
Sarı-kırmızılı kulüp, Sivasspor'la sözleşmesi sona eren Emre Kılınç'ı 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.
25 yaşındaki oyuncu, 4 yılda Galatasaray'dan 36 milyon 850 bin TL garanti ücret alacak.
Galatasaray'dan hoş geldin Galatasaraylı Emre paylaşımı- İZLE
EMRE KILINÇ'IN MAAŞI
2020-2021 sezonu için net 11.350.000 TL sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 8.500.000 TL sabit transfer ücreti
2023-2024 sezonu için net 9.000.000 TL sabit transfer ücreti
GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA
Sarı-kırmızılı ekip, Emre Kılınç transferiyle ilgili bir açıklama yaptı.
Açıklama şu şekilde:
"23 Ağustos 1994 tarihinde Sakarya'da doğan Emre Kılınç, Boluspor altyapısında başladığı kariyerini bu kulübün A takımında sürdürerek 2016-2017 ara transfer sezonunda Sivasspor'a transfer oldu.
Sivasspor'da geçirdiği üç sezonda gösterdiği başarılı performans grafiği ile dikkatleri üzerine çeken Emre Kılınç, Türkiye A Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağırılarak, 7 Eylül 2019'da ilk kez A Milli formayı giydi.
İki kanatta ve forvet arkası mevkilerinde oynayabilen Emre Kılınç, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı 28 karşılaşmada 8 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. Emre Kılınç 31 resmi maçta 9 gol, 7 asistlik katkı verdi.
Emre Kılınç'a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine Galatasaray forması altında başarılar diliyoruz. "