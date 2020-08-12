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    Emre Kılınç Galatasaray'da

    Emre Kılınç Galatasaray'da

    Galatasaray, geçtiğimiz sezon Sivasspor forması giyen Emre Kılınç'ı 4 yıllığına transfer ettiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2020 - 19:11
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    Emre Kılınç Galatasaray'da

    Transferde atağa kalkan Galatasaray, Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'ın ardından bir yıldızı daha renklerine bağladı.

    EMRE, 4 YILLIĞINA GALATASARAY'DA

    Sarı-kırmızılı kulüp, Sivasspor'la sözleşmesi sona eren Emre Kılınç'ı 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

    25 yaşındaki oyuncu, 4 yılda Galatasaray'dan 36 milyon 850 bin TL garanti ücret alacak.

    Galatasaray'dan hoş geldin Galatasaraylı Emre paylaşımı- İZLE

    EMRE KILINÇ'IN MAAŞI

    2020-2021 sezonu için net 11.350.000 TL sabit transfer ücreti

    2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti

    2022-2023 sezonu için net 8.500.000 TL sabit transfer ücreti

    2023-2024 sezonu için net 9.000.000 TL sabit transfer ücreti

    GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

    Sarı-kırmızılı ekip, Emre Kılınç transferiyle ilgili bir açıklama yaptı.

    Açıklama şu şekilde:

    "23 Ağustos 1994 tarihinde Sakarya'da doğan Emre Kılınç, Boluspor altyapısında başladığı kariyerini bu kulübün A takımında sürdürerek 2016-2017 ara transfer sezonunda Sivasspor'a transfer oldu.

    Sivasspor'da geçirdiği üç sezonda gösterdiği başarılı performans grafiği ile dikkatleri üzerine çeken Emre Kılınç, Türkiye A Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağırılarak, 7 Eylül 2019'da ilk kez A Milli formayı giydi.

    İki kanatta ve forvet arkası mevkilerinde oynayabilen Emre Kılınç, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı 28 karşılaşmada 8 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. Emre Kılınç 31 resmi maçta 9 gol, 7 asistlik katkı verdi.

    Emre Kılınç'a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine Galatasaray forması altında başarılar diliyoruz. "

    Emre Kılınç Galatasaray da #1

    Emre Kılınç Galatasaray da #2

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