Beşiktaş-Başakşehir maçının ilk 11'leri

Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.

Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında sahasında Başakşehir'i ağırlıyor.

Vodafone Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.

Beşiktaş - Başakşehir maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Öte yandan Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Medipol Başakşehir ile oynadığı iki lig maçını da 3-2'lik skorlarla kazanmıştı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Dorukhan, Oğuzhan, N'Koudou, Aboubakar.

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Youssouf, Deniz, Visca, Demba Ba.