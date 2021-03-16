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    Beşiktaş-Başakşehir maçının ilk 11'leri

    Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2021 - 19:16
    • Güncelleme : 16.03.2021 - 19:45
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    Beşiktaş-Başakşehir maçının ilk 11'leri

    Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında sahasında Başakşehir'i ağırlıyor.

    Vodafone Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.

    Beşiktaş - Başakşehir maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

    Öte yandan Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Medipol Başakşehir ile oynadığı iki lig maçını da 3-2'lik skorlarla kazanmıştı.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Dorukhan, Oğuzhan, N'Koudou, Aboubakar.

    Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Youssouf, Deniz, Visca, Demba Ba.

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