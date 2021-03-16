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Beşiktaş-Başakşehir maçının ilk 11'leri
Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.
- Haber Merkezi
- 16.03.2021 - 19:16
- Güncelleme : 16.03.2021 - 19:45
Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında sahasında Başakşehir'i ağırlıyor.
Vodafone Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.
Beşiktaş - Başakşehir maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Öte yandan Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Medipol Başakşehir ile oynadığı iki lig maçını da 3-2'lik skorlarla kazanmıştı.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Dorukhan, Oğuzhan, N'Koudou, Aboubakar.
Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Youssouf, Deniz, Visca, Demba Ba.