PFDK, Fatih Terim'e 5 maç ceza verdi

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçında oyundan atılması ve sonrasında yaşananlar neeniyle 5 maç ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, geçen hafta oynanan karşılaşmalarla ilgili kararlarını açıkladı.

TERİM'E 5 MAÇ CEZA VERİLDİ

PFDK, Galatasaray’ın Fenerbahçe ile oynadığı derbide kırmızı kart gören sarı-Fatih Terim’e 5 maç ve toplamda 29 bin 500 TL para cezası verdi.

TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

"GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM’in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM’in, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT’nin 82/b ve 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 16.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."





BURAK ELMAS'A DA CEZA VERİLDİ

PFDK, derbi nedeniyle Galatasaray’a, kulüp başkanı Burak Elmas’a, yönetici Rezan Epözdemir’e ve teknik direktör Fatih Terim’e toplam 505.500 TL para cezası verdi.

"CEZALAR AÇIKLANINCA, GEREKLİ CEVABI VERECEĞİZ"

Marsilya maçı sonrasında PFDK'nın derbide tribüne gönderilmesine yönelik vereceği cezayla ilgili konuşan Terim, "Cezalarımız açıklansın, bu konuya gerekli şekilde cevap vereceğiz. Vermeyenlerden değiliz biz. Neyin, nasıl olduğunu anlatacağız. Avrupa’da kulüp bazında atılmadım. Bir kere İtalya’da atıldım, onu da Türk hakem attı. Hatırlatırım size" dedi.