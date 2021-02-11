9 gollü maçta turu geçen Everton oldu

FA Cup beşinci tur karşılaşmasında Everton Tottenham'ı 5-4 mağlup ederek üst tuta çıkmayı başardı.

FA Cup'ın beşinci tur karşılaşmasında Tottenham ile Everton karşı karşıya geldi.

Karşılaşma uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek 120 dakikaya sahne oldu.

Goodison Park’da oynanan karşılaşmanın normal süresi 4-4 tamamlanırken, Everton uzatmalarda bulduğu golle Tottenham’ı 5-4 mağlup etti

ANCELOTTİ VE MOURİHO KARŞI KARŞIYA GELDİ

Real Madrid ve Chelsea'nin iki eski teknik direktörünü buluşturan maçta sevinen taraf Jose Mourinho'nun takımını mağlup eden Carlo Ancelotti oldu.

MAÇ HIZLI BAŞLADI

Maçın henüz 4. dakikasında Davinson Sanchez ile bulduğu golle 1-0 öne geçen Tottenham üstünlüğünü koruyamadığı maçta Everton 36'da Dominic Calvert-Lewin, 38'de Richarlison ve 43'te penaltıdan Gylfi Sigurdsson'un golleriyle 3-1 öne geçti.

İlk yarının skorunu belirleyen golse 45'te Arjantinli yıldız Erik Lamela'dan geldi.

İyi başladığı ikinci yarıda 57'de bir kez daha Davinson Sanchez ile sevinen Tottenham yeniden maça ortak olurken, Everton'da tekrar sahne alan Richarlison takımını bir kez daha öne geçirdi:4-3. 83'te Harry Kane ile skoru dengeleyen ve karşılaşmayı uzatmalara taşımayı başaran Mourinho'nun takımını yıkan golse ilk uzatma devresinde geldi.

70'te Alex Iwobi'nin yerine oyun dahil olan Bernard 97'de attığı golle turu Everton'a getirmeyi başardı.