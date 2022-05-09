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- 9 Mayıs Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
9 Mayıs Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
- Haber Merkezi
- 09.05.2022 - 12:01
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
- 12:05 Melbourne City - Wellington Phoenix Avustralya A Ligi Bein Sports 4, Bilyoner TV
- 15:00 Almanya - Bosna Hersek UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
- 15:00 Hollanda - Danimarka UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
- 16:00 Samgurali - Telavi Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 16:30 Sumqayıt - Shamakhi Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
- 18:45 Qabala - Neftçi Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
- 19:00 Gornik Leczna - Termalica Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
- 19:00 KFUM Oslo - Brann Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
- 19:00 Ranheim - Stabaek Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
- 19:00 Raufoss - Bryne Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
- 19:00 Sandnes - Fredrikstad Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
- 19:00 Sogndal - Kongsvinger Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
- 20:00 Antalyaspor - Konyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 20:00 Gagra - Lokomotif Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 20:00 Viborg - Vejle Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
- 20:00 Helsingborg - Norrköping İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
- 20:00 Sundsvall - Degerfors İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
- 20:00 Varnamo - Hacken İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
- 20:00 Örebro - Östersunds İsveç Superettan Bilyoner TV
- 20:00 Skövde - Halmstads İsveç Superettan Bilyoner TV
- 20:10 Elfsborg - Djurgarden İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
- 21:00 Finlandiya - Norveç UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
- 21:00 İspanya - Fransa UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
- 21:45 Fiorentina - Roma İtalya Serie A CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
- 21:45 Sheffield W. - Sunderland İngiltere EFL League 1 Bein Sports 2, Bilyoner TV
- 22:00 Girona - Tenerife İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
- 22:00 Cobresal - Everton DV Şili Primera Ligi Bilyoner TV
- 22:15 Belenenses - Famalicao Portekiz Liga NOS Bilyoner TV
- 23:30 San Martin - Alianze Lima Peru Primera-Apertura Bilyoner TV