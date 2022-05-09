9 Mayıs Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

9 Mayıs Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

12:05 Melbourne City - Wellington Phoenix Avustralya A Ligi Bein Sports 4, Bilyoner TV

15:00 Almanya - Bosna Hersek UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası UEFA.tv

15:00 Hollanda - Danimarka UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası UEFA.tv

16:00 Samgurali - Telavi Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

16:30 Sumqayıt - Shamakhi Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

18:45 Qabala - Neftçi Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

19:00 Gornik Leczna - Termalica Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV

19:00 KFUM Oslo - Brann Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

19:00 Ranheim - Stabaek Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

19:00 Raufoss - Bryne Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

19:00 Sandnes - Fredrikstad Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

19:00 Sogndal - Kongsvinger Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

20:00 Antalyaspor - Konyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Gagra - Lokomotif Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00 Viborg - Vejle Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV

20:00 Helsingborg - Norrköping İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

20:00 Sundsvall - Degerfors İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

20:00 Varnamo - Hacken İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

20:00 Örebro - Östersunds İsveç Superettan Bilyoner TV

20:00 Skövde - Halmstads İsveç Superettan Bilyoner TV

20:10 Elfsborg - Djurgarden İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

21:00 Finlandiya - Norveç UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası UEFA.tv

21:00 İspanya - Fransa UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası UEFA.tv

21:45 Fiorentina - Roma İtalya Serie A CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

21:45 Sheffield W. - Sunderland İngiltere EFL League 1 Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:00 Girona - Tenerife İspanya La Liga 2 Bilyoner TV

22:00 Cobresal - Everton DV Şili Primera Ligi Bilyoner TV

22:15 Belenenses - Famalicao Portekiz Liga NOS Bilyoner TV