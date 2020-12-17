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- 92 kiloda milli güreşçi Erhan Yaylacı, bronz madalya kazandı
92 kiloda milli güreşçi Erhan Yaylacı, bronz madalya kazandı
Serbest stil 92 kiloda milli güreşçi Erhan Yaylacı, Dünya Kupası'nda Azerbaycan'dan Magomedsaidov'u yenerek bronz madalya kazandı.
- AA
- 17.12.2020 - 22:10
- Güncelleme : 17.12.2020 - 22:23
Serbest stil 92 kiloda milli güreşçi Erhan Yaylacı, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Azerbaycan'dan Gadzhimurad Magomedsaidov'u yendi.
BRONZ MADALYANIN SAHİBİ OLDU
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 92 kiloda mindere çıkan Erhan Yaylacı, bronz madalya maçında Magomedsaidov'la karşılaştı.
Rakibini 4-2 yenen milli güreşçi, turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.