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    92 kiloda milli güreşçi Erhan Yaylacı, bronz madalya kazandı

    Serbest stil 92 kiloda milli güreşçi Erhan Yaylacı, Dünya Kupası'nda Azerbaycan'dan Magomedsaidov'u yenerek bronz madalya kazandı.
    • AA
    • 17.12.2020 - 22:10
    • Güncelleme : 17.12.2020 - 22:23
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    92 kiloda milli güreşçi Erhan Yaylacı, bronz madalya kazandı

     

    Serbest stil 92 kiloda milli güreşçi Erhan Yaylacı, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Azerbaycan'dan Gadzhimurad Magomedsaidov'u yendi.

    BRONZ MADALYANIN SAHİBİ OLDU

    Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 92 kiloda mindere çıkan Erhan Yaylacı, bronz madalya maçında Magomedsaidov'la karşılaştı.

    Rakibini 4-2 yenen milli güreşçi, turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.

    92 kiloda milli güreşçi Erhan Yaylacı, bronz madalya kazandı #1

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