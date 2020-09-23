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Nazım Sangare, Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Nazım Sangare ile 4 yıllık anlaşma imzaladı.
- Haber Merkezi
- 23.09.2020 - 19:46
- Güncelleme : 23.09.2020 - 19:46
Fenerbahçe, daha önce transferini duyurduğu Nazım Sangare'ye imzayı attırdı.
Sarı-lacivertli ekip, tecrübeli oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
NAZIM SANGARE 4 YILLIK İMZAYI ATTI
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Fraport TAV Antalyaspor'dan transfer ettiğimiz milli futbolcu Nazım Sangare, kendisini renklerimize 4 yıllığına bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Futbolcumuz Nazım Sangare'ye camiamıza hoş geldin diyor, çubuklu formamızla şampiyonluklar diliyoruz."