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    Nazım Sangare, Fenerbahçe'de

    Fenerbahçe, Nazım Sangare ile 4 yıllık anlaşma imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2020 - 19:46
    • Güncelleme : 23.09.2020 - 19:46
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    Nazım Sangare, Fenerbahçe'de

    Fenerbahçe, daha önce transferini duyurduğu Nazım Sangare'ye imzayı attırdı.

    Sarı-lacivertli ekip, tecrübeli oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

    NAZIM SANGARE 4 YILLIK İMZAYI ATTI

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Fraport TAV Antalyaspor'dan transfer ettiğimiz milli futbolcu Nazım Sangare, kendisini renklerimize 4 yıllığına bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Futbolcumuz Nazım Sangare'ye camiamıza hoş geldin diyor, çubuklu formamızla şampiyonluklar diliyoruz."

    Nazım Sangare, Fenerbahçe de #1

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