- Haberler
- Kralspor Haberleri
- Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
- Haber Merkezi
- 10.03.2021 - 01:45
- Güncelleme : 10.03.2021 - 02:21
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları başladı. Gecenin oynanan mücadeleleri Borussia Dortmund - Sevilla ve Juventus - Porto maçları oldu.
HAALAND DORTMUND'A TURU GETİRDİ
Dortmund - Sevilla mücadelesi 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Önceki maçı deplasmanda 2-3 kazanan Dortmund, üst tura yükselen taraf oldu.
Maçta Alman ekibinin gollerini yıldız golcü Erling Haaland kaydetti. Sevilla'nın 2 gollünü ise Youssef En Nesyri attı.
Dortmund - Sevilla mücadelesini Cüneyt Çakır yönetti.
PORTO UZATMALARDA KAZANDI
İlk maçı kendi evinde 2-1 kazanan Porto deplasmanda Mehdi Taremi'nin 54. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Normal sürede Juventus'un gollerini 49 ve 63'üncü dakikalarda Federico Chiesa atarken, Porto'nun tek golünü 19'uncu dakikada penaltıdan Sergio Oliveira attı.
Uzatmalara giden maçta, Uzaktan serbest vuruşta Sergio Oliveira, Szczesny'yi avladı. 117'inci dakikada Juventus maçı 3-2'ye getirse de turu atlayan taraf Porto oldu.