A Milli Takımımızın, 11'i belli oldu

A Milli Takımımızın, 11'i belli oldu

A Milli Futbol Takımı bugün 21.45'te Litvanya ile karşılacak. Milli takımın mücadeleye çıkacağı ilk 11 belli oldu.

UEFA Uluslar C Ligi Grup 1 dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, Litvanya ile mücadele edecek.

İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Fransa Futbol Federasyonundan kadın hakem Stephanie Frappart düdük çalacak. Frappart'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mikael Berchebru ve Cyril Mugnier yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mikael Lesage olacak.

A Milli Takım ilk 11'i

TÜRKİYE: Altay, Zeki, Kaan, Çağlar, Ferdi, Salih, Hakan, Cengiz, Kerem, Halil, Serdar

LİTVANYA: Bartkus, Baravykas, Girdvainis, Klimavicius, Barauskas, Lasickas, Megelaitis, Milasius, Uzela, Golubickas, Cernych

Ay-yıldızlı ekipte Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Milli takımda sakatlığı bulunan Enes Ünal'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak.