A Erkek Basketbol Milli Takımımız Belarus'a 84-70 yenildi

2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde Belarus deplasmanına giden A Erkek Basketbol Milli Takımımız, sahadan 84-70 mağlup ayrıldı.

A Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde Belarus'a konuk oldu.

Karşılıklı basketlere sahne olan maçın ilk periyodunda A Milli Takım Samet Geyik ve Şehmus Hazer ile etkili olurken, Belarus ise Salash ve Blizniuk ile skor buldu. Ev sahibi takım, son anda Beliankou'nun kaydettiği basketle ilk çeyreği 20-17 önde bitirdi.

BELARUS SON ÇEYREĞE DE ÖNDE GİRDİ

İkinci periyoda daha iyi başlayan Belarus, hücumda zorlanan ay-yıldızlılar karşısında Salash ve Parakhouski ile sayı üreterek soyunma odasına 43-34 üstün gitti.

Etkili mücadelesini maçın ikinci yarısına da taşıyan Belarus, Sitnik'in basketiyle 24. dakikada farkı 12 sayıya (51-39) çıkardı. A Milli Takım, Şehmus Hazer ve Muhsin Yaşar ile skoru dengelemeye çalışırken, ev sahibi takım son çeyreğe de 61-53 önde girdi.

SAHADAN GÜLEREK AYRILAN BELARUS OLDU

Müsabakanın son periyoduna da iyi başlayan Belarus, hem hücum hem de savunmada istediği gibi oynayamayan A Milli Takım karşısında 39. dakikada farkı 17 sayıya (81-64) çıkardı. Kalan sürede de üstünlüğünü sürdüren Belarus, salondan 84-70 galip ayrıldı.

A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında 28 Kasım Pazar günü İstanbul'da Büyük Britanya ile karşılaşacak.