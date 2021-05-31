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A Milli Takım, Gine ile golsüz bitirdi
A Milli Takım, EURO 2020 öncesi Antalya'daki son hazırlık maçında Gine ile 0-0 berabere kaldı.
- Haber Merkezi
- 31.05.2021 - 21:56
- Güncelleme : 31.05.2021 - 22:03
A Milli Futbol Takımı, Antalya'da Gine ile karşı karşıya geldi.
Milliler, oynadığı hazırlık maçında rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
GİNE'YLE YENİŞEMEDİK
İlk yarısı daha düşük geçen tempoda A Milli Takımımız ikinci yarı gol ve goller bulabilmek adına daha fazla hücumu düşündü.
Ancak yakaladığımız pozisyonlarını gole çeviremedik ve hazırlık maçından golsüz beraberlikle ayrıldık.
BİR SONRAKİ MAÇ 3 HAZİRAN'DA MOLDOVA'YLA
A Milli Takım, EURO 2020 öncesinde üçüncü hazırlık maçını 3 Haziran Perşembe günü oynanacak.
Ay-Yıldızlı takımın Almanya'da oynayacağı maçta rakibi Moldova olacak.