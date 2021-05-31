A Milli Takım, Gine ile golsüz bitirdi

A Milli Takım, Gine ile golsüz bitirdi

A Milli Takım, EURO 2020 öncesi Antalya'daki son hazırlık maçında Gine ile 0-0 berabere kaldı.

A Milli Futbol Takımı, Antalya'da Gine ile karşı karşıya geldi.

Milliler, oynadığı hazırlık maçında rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

GİNE'YLE YENİŞEMEDİK

İlk yarısı daha düşük geçen tempoda A Milli Takımımız ikinci yarı gol ve goller bulabilmek adına daha fazla hücumu düşündü.

Ancak yakaladığımız pozisyonlarını gole çeviremedik ve hazırlık maçından golsüz beraberlikle ayrıldık.

BİR SONRAKİ MAÇ 3 HAZİRAN'DA MOLDOVA'YLA

A Milli Takım, EURO 2020 öncesinde üçüncü hazırlık maçını 3 Haziran Perşembe günü oynanacak.

Ay-Yıldızlı takımın Almanya'da oynayacağı maçta rakibi Moldova olacak.