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    A Milli Takım, Gine ile golsüz bitirdi

    A Milli Takım, Gine ile golsüz bitirdi

    A Milli Takım, EURO 2020 öncesi Antalya'daki son hazırlık maçında Gine ile 0-0 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2021 - 21:56
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 22:03
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    A Milli Futbol Takımı, Antalya'da Gine ile karşı karşıya geldi.

    Milliler, oynadığı hazırlık maçında rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

    GİNE'YLE YENİŞEMEDİK

    İlk yarısı daha düşük geçen tempoda A Milli Takımımız ikinci yarı gol ve goller bulabilmek adına daha fazla hücumu düşündü.

    Ancak yakaladığımız pozisyonlarını gole çeviremedik ve hazırlık maçından golsüz beraberlikle ayrıldık.

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    BİR SONRAKİ MAÇ 3 HAZİRAN'DA MOLDOVA'YLA

    A Milli Takım, EURO 2020 öncesinde üçüncü hazırlık maçını 3 Haziran Perşembe günü oynanacak.

    Ay-Yıldızlı takımın Almanya'da oynayacağı maçta rakibi Moldova olacak.

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