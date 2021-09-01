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    A Milli Takım'da Umut Meraş yerine Rıdvan Yılmaz

    Umut Meraş, A Milli Takım kampında sakatlandı. Umut'un yerine Rıdvan Yılmaz, milli takım kampına katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 13:12
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 13:35
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    A Milli Takım'da Umut Meraş yerine Rıdvan Yılmaz

    A Milli Takım'ımızda Umut Meraş, milli takım kampında sakatlandı. Beşiktaş'ın da yeni transferi olan 25 yaşındaki sol bek, alt adalesindeki problemden dolayı en az 10 gün sahalardan uzak kalacak.

    YERİNE RIDVAN YILMAZ ÇAĞIRILDI

    Umut'un yerine Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz aday kadroya davet edildi.

    A Milli Takım da Umut Meraş yerine Rıdvan Yılmaz #1

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