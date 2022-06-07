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    A Milli Takımımızın, 11'i belli oldu

    A Milli Futbol Takımı bugün 21.45'te Litvanya ile karşılacak. Milli takımın mücadeleye çıkacağı ilk 11 belli oldu.
    • 07.06.2022 - 20:32
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 20:37
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    A Milli Takımımızın, 11'i belli oldu

    UEFA Uluslar C Ligi Grup 1 ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Litvanya ile mücadele edecek. Karşılaşma Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta LFF Stadı'nda oynanacak. Maçı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan hakem Novak Simovic yönetecek.

    Saat 21.45'te başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

    A Milli Futbol Takımı'mızın Litvanya karşılaşmasında çıkacağı 11 belli oldu.

    A Milli Takım ilk 11'i

    Litvanya: Setkus, Sirvys, Satkus, Klimavicius, Mikoliunas, Armanavicius, Megelaitis, Novikovas, Golubickas, Dolznikov, Laukzemis

    Türkiye: Doğan, Mert Müldür, Kaan, Serdar, Ferdi, Salih Özcan, Ozan, Cengiz, Hakan, Doğukan, Halil

    A Milli Takımımızın, 11 i belli oldu #1


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