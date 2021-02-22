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    A Milliler, Hırvatistan'ı devirdi

    A Milliler, Hırvatistan'ı devirdi

    A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 6. ve son maçında Hırvatistan'ı 84-78 yendi.
    • AA
    • 22.02.2021 - 21:50
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 22:47
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    Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi daha önce garantileyen milli takım, grup mücadelesini Hırvatistan maçı ile tamamladı.

    Milli takım grup mücadelesini 3 galibiyetle tamamlarken Hırvatistan da ikinci kez mağlup oldu.

    MAÇ ÇEKİŞMELİ BAŞLADI

    Çekişmeli başlayan karşılaşmada A Milli Takım, Furkan Haltalı'nın smaç basketiyle 4. dakikada 7-4 öne geçti.

    Buna Dreznjak ile yanıt veren Hırvatistan, Filipovic ile bir basket buldu ve 6. dakikada üstünlüğü ele geçirdi: 7-10. Buğrahan Tuncer ile hücumda iyi organize olan Türkiye karşısında son saniyede 3 serbest atış fırsatı bulan Hırvatistan bunları Filipovic ile iyi değerlendirdi ve ilk çeyrek 21-21 beraberlikle geçildi.

    A Milliler, Hırvatistan ı devirdi #1

    İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADIK

    Karşılaşmanın ikinci periyodunda da çekişme sürdü ve 15. dakika 29-29 beraberlikle geçildi. Buğrahan ile hücumda iyi organize olan Türkiye, son dakika içinde 6 sayılık üstünlük (42-36) yakalarken, ilk yarıyı da 42-40 önde tamamladı.

    A Milliler, Hırvatistan ı devirdi #2

    HIRVATLAR 3. ÇEYREĞİ ÖNDE KAPATTI

    İkinci yarıya Melih Mahmutoğlu'nun 4 sayısıyla başlayan Türkiye, Alperen'in basketiyle 22. dakikada yeniden 6 sayılık üstünlük yakaladı: 48-42. Milliler alan savunmasıyla rakibi durdurmaya çalıştıysa da dış atışlardan yediği basketlerle skor üstünlüğünü Hırvatistan'ın almasına engel olamadı. Hırvatistan, Mustapic'in 3 sayılık basketiyle 3. çeyreği 65-62 önde geçti.

    A Milliler, Hırvatistan ı devirdi #3

    LARKİN'İN ÜÇLÜKLERİ ÖNE GEÇİRDİ

    Alan savunmasını sürdüren milli takım, Buğrahan ve Larkin ile üst üste 3 sayılık basketler bularak 34. dakikada 72-70 üstünlük yakaladı. İyi savunmasıyla rakibine kolay sayı şansı vermeyen Türkiye, karşılaşmadan 84-78 galip ayrıldı.

    A Milliler, Hırvatistan ı devirdi #4

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