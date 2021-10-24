Abdullah Avcı: Galibiyeti taraftara armağan ediyorum

Göztepe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, "Trabzonspor taraftarının bize hissettirdiği çok güzel duygular var. Bu galibiyeti onlara armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor konuk olduğu Göztepe'yi 1-0 yenerek liderliğine devam etti.

Karşılaşma sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, "3 sağbek oyunda değişti. Geçen hafta Bruno sakatlanmıştı, bugün Dorukhan'la başladık, onun kasığında problem oldu. Serkan geçti, sonra da mecburiyetten, kadro derinliğini iyi olmasından bu sefer Hüseyin Türkmen'i oraya koyduk. Marek'i 60 dakika hesaplamıştık ama 90 dakika sahada tutmak zorunda kaldık. Abdülkadir önemli mesafe kat etti. Şampiyonluk yarışında giderken bu tür galibiyetler son derece önemlidir." dedi.

"BU GALİBİYETİ TARAFTARA ARMAĞAN EDİYORUM"

Galibiyeti taraftara armağan eden Avcı, "Fenerbahçe maçının kazanılmasından sonra böyle bir deplasmanda kazanarak devam etmek bizi hızlandıracak. Onun için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Rakibimize başarılar diliyorum. Taraftarlarımızın ne kadar mutlu olduklarını tahmin edebiliyorum. Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum." diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDE DAHA ÇOK YOL VAR"

Taraftarın çok güzel duygular hissettirdiğini belirten Avcı, "Trabzonspor taraftarının bizimle beraber olduğunda, bize hissettirdikleri çok güzel duygular var. Geçen hafta Fenerbahçe maçında bunu çok net gösterdiler. Cuma günü onları tekrar stada davet ediyorum. Ekibin, oyuncu grubunun, şehrin bize verdiği destek, kulübümüzün bize sağladığı imkanlar. Umarım sonu güzel bir mutluluk olur ama daha 10. haftayı oynadık, önümüzde daha çok yol var" diye ekledi.