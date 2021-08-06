Abdullah Avcı: İlk resmi müsabakayı oynadık

Norveç'in Molde takımıyla 3-3 berabere kaldıktan sonra açıklama yapan teknik direktörü Abdullah Avcı, " İlk resmi müsabakamızı oynadık ve ilk defa 90 dakika oynayan oyuncularımız da vardı" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında kendi evinde Norveç'in Molde takımıyla 3-3 berabere kalan Trabzonspor, tur şansını bir sonraki maça erteledi.

Maçın ardından konuşan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, lige ve Avrupa kupalarına çok doğru mesaj veren, heyecanlandıran bir takım olmaya devam edeceklerini düşündüğünü belirtti.

"İLK RESMİ MÜSABAKAYI OYNADIK"

Abdullah Avcı, bu sezonki ilk resmi müsabakalarını oynadıklarını belirterek, "Özellikle rakibimiz 19'uncu resmi müsabakasını oynadı, biz ilk resmi müsabakamızı oynadık. İlk defa 90 dakika oynayan oyuncularımız da vardı." açıklamasında bulundu.

Takım savunmasında eksiklik olduğunu aktaran Avcı, Oyunun özellikle hücum aksiyon bölümünün son zamanlardaki en dominant, oyunun içindeki istatistikleri tamamen yukarıda olan, yüzde 65, yüzde 70'lerde topa sahip olma, 25'in üzerinde şut, kaçan penaltı, rakibe bir korner. Neyi yapamadık, 3 gol yedik, takım savunmasıyla ilgili özellikle yediğimiz ilk gol, ki baskıyı zaman zaman yapamazsan, eğer doğru da yapamazsan kopukluklar olur." dedi.

"ÜÇ GOL BEN GELDİĞİMDE HİÇ YEMEMİŞTİK"

Avcı, maçtan olumlu olarak çıkaracakları çok şeyin bulunduğunu aktararak, "Bunu daha geliştireceğiz, özellikle üç gol ben geldiğimden beri hiç yememiştik, bazen oyunun içinde bunlar var, takım savunmasıyla ilgili ufak tefek detaylar var. Bunların tekrar detaylarını çalışacağız. Oyunun içinde bu tür aksiyonlar var. Ama bugün bütünüyle ilk resmi müsabakamızda oyuncularımız ileriye doğru son derece doğru bir mesaj verdi." ifadelerini kullandı.

"DESTEKLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİM"

Seyircilere teşekkür eden Avcı, "Seyircimizin bundan son derece mutlu olduğunu düşünüyorum. Hem baskılı hem önde oynayan bir takım, eksiklerimiz var, evet bunu kapatacağız. Seyircimiz bu anlamda bugün buna çok destek verdi. Bizim hızımızı, pas hızımızı, şiddetimizi, rakibimize baskımızı da artırdılar. Onlar da mutlu oldular bence, onlara da verdikleri destekten ve sabırdan dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Turun ikinci ayağının olduğunu dile getiren Avcı, "Hem daha dinlenmiş hem de daha toparlanmış bir takım olarak önümüzdeki haftaya, 12'sindeki müsabakaya en iyi şekilde tekrar hazırlanacağız. Lige ve Avrupa kupalarına çok doğru mesaj veren, heyecanlandıran bir takım olmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Abdullah Avcı: İlk resmi müsabakayı oynadık VİDEO