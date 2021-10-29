Abdullah Avcı: Seviyorum bu şehri, birbirimize iyi geldik

Rizespor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı,

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek liderliğini korudu.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı "Gervinho'nun MR'ı çekildi, sağ çapraz bağı kopmuş. Geçmiş olsun. Hem kulübümüze hem Gervinho'ya geçmiş olsun. Büyük ihtimal, 5-6 aylık süreçtir. Bazen maçı kazanıyorsun duyguların yukarı çıkıyor ama insan, oyuncu sağlığı önemli" dedi.

"HER BÖLGEYE İSİM BAKIYORUZ"

Avcı, bu oyuncunun yerine bir arayış olup olmayacağı yönündeki soru üzerine, "Zaten sezon başından beri bir planlamamız var. Yarışırken de transfer için arayışımız devam ediyor her bölgeye isim bakıyoruz. Ama Gervinho'nun sakatlığı sonrası net bir kanat oyuncusu olacak gibi görünüyor" ifadesini kullandı.

"BU ŞEHRİ VE İNSANLARI SEVİYORUM"

Maç sonunda tribünlerin kendisini çağırması sonrası göz yaşlarını tutamamasına ilişkin ise deneyimli teknik adam, "Duygusal adamımdır. Ben de bu yörenin insanıyım. Şehri, insanları samimiyetini seviyorum. Birbirimize karşılıklı iyi geldil. Kasım 10'da 1 sene olacak, çok güzel duygular yaşıyorum. Bu duyguya, coşkuya, tarihe inşallah doğru izler bırakırım. Bir teknik adama oyuncu grubuna yaşaması çok güzel duygular yaşatıyorlar. Onlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"İYİ BİR YOLDAYIZ, TARAFTAR DESTEK OLUYOR"

Avcı, ligde kolay maçın olmadığını belirterek, "Herkesin bir takım organizasyonları, oyuncu kalitesi var. Rizespor takımın ön tarafında orta sahasında her an oyunu değiştirecek oyuncuları var. Tabeladaki yeri oyunu oyuncu kalitesini yansıtmıyor. Oyunda geriye düşebilirsin. İki kez formasyon değişikliği yaptım. İyi bir yoldayız taraftar destek oluyor. Bunun temeli iletişim, saygı ve sevgi. Ligin daha 11. haftasını oynadık. Sabırlı, sakin olunmalı, destek istiyorum. Bunu duyguları karıştırmadan istiyorum" diye vurguladı.