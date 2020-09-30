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    Abdurrahim Albayrak, rakip takımın adını karıştırdı

    Abdurrahim Albayrak, rakip takımın adını karıştırdı

    Galatasaray Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, UEFA Play Off turunda rakip takımın adını karıştırınca sosyal medyanın diline düştü .
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2020 - 21:54
    • Güncelleme : 30.09.2020 - 21:54
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    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın İskoçya temsilcisi Rangers ile deplasmanda yapacağı maç için özel uçakla Glasgow'a gitti.

    İstanbul Havalimanı'ndan basın mensuplarının sorularını cevaplayan Galatasaray Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, rakip takımın adını karıştırdı.

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    ABDURRAHİM ALBAYRAK, TAKIMLARIN ADINI KARIŞTIRDI

    Albayayrak canlı yayında yaptığı açıklamada "Yarın akşam Grasshopper ile oynayacağımız maçın önemini biliyoruz" ifadelerini kullanınca sosyal medyanın da diline düştü.

    Twitter'da atılan binlerce tweetin ardından "Grasshopper" başlığı Türkiye gündemine oturdu.

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    Abdurrahim Albayrak, rakip takımın adını karıştırdı #1

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