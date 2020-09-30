Galatasaray Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, UEFA Play Off turunda rakip takımın adını karıştırınca sosyal medyanın diline düştü .

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın İskoçya temsilcisi Rangers ile deplasmanda yapacağı maç için özel uçakla Glasgow'a gitti.

İstanbul Havalimanı'ndan basın mensuplarının sorularını cevaplayan Galatasaray Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, rakip takımın adını karıştırdı.

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Albayayrak canlı yayında yaptığı açıklamada "Yarın akşam Grasshopper ile oynayacağımız maçın önemini biliyoruz" ifadelerini kullanınca sosyal medyanın da diline düştü.

Twitter'da atılan binlerce tweetin ardından "Grasshopper" başlığı Türkiye gündemine oturdu.

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