Acun Ilıcalı, satın aldığı Shelbourne'u hazineye benzetti İrlanda Ligi’nin köklü takımlarından Shelbourne Futbol Kulübü’nün çoğunluk hisselerini satın alan Acun Ilıcalı, yeni kulübündeki stratejilerini anlattı.

İHA

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı spora ilgisiyle de biliniyor.

Geçtiğimiz yıllarda da İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’i satın almıştı.

Son olarak geçtiğimiz ay da İrlanda Ligi ekiplerinden Shelbourne'ü de satın alan Acun Ilıcalı, düzenlenen basın toplantısında süreci anlattı.

"Hedefimiz; bu güzel kulübü tekrar başarılı günlerine kavuşturmak." diyen Ilıcalı, kulübün yeni stratejilerini açıkladı.

"Shelbourne adında gizli bir hazine olduğunu keşfettik"

Shelbourne’ü satın alma sürecini anlatan Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

Bu hikaye 5 günde gerçekleşmedi. Bu operasyonu hayata geçirmek uzun bir süreçti. İrlanda’da farklı kulüpler ile konuştuk fakat günün sonunda Dublin'de Shelbourne adında gizli bir hazine olduğunu keşfettik. Hedefimiz; bu güzel kulübü tekrar başarılı günlerine kavuşturmak. Büyük başarıların uzak olduğunu düşünmüyorum. Bu macera için çok heyecanlıyım. Türk ve İrlanda halkının birbirine çok benzediğini düşünüyorum. İkisi de duygusal, dürüst ve iyi insanlar. Bu ülkede olmaktan çok mutluyum. Geleceğe pozitif bakıyorum. Bugün bu uzun yolculuğun ilk günü. Umuyorum ki kulüp için başarılı bir gelecek inşa edeceğiz.

"Taraftar kitlemizi genişletmek istiyoruz"

Acun Ilıcalı, Shelbourne FC için hayallerini açıklarken taraftar kitlesinin öneminden de bahsederek şunları şöyledi: