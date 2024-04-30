Acun Ilıcalı, Slovenya'nın Maribor takımını satın alacak İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, Slovenya ekibi Maribor'u satın alacağını açıkladı.

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Yaptığı işlerle adından sıkça söz ettiren Acun Ilıcalı, bir futbol takımı daha satın almaya hazırlanıyor.

2022 yılında satın aldığı İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin yanına bir yenisini daha eklemek isteyen Ilıcalı, gözüne bu kez Slovenya'dan bir takım kestirdi.

Ilıcalı, Sloven basını Sportklub'a yaptığı açıklamada, "Slovenya'daki hangi kulübün bizim için en uygun olduğunu araştırdıktan sonra bu kulübün Maribor olduğuna karar verdik. Geçen hafta Maribor'daydım. Şehri ve stadyumu çok beğendim. Kulübü yöneten insanları da çok sevdim" dedi.

"Maribor'un en doğru proje olduğunu kararlaştırdık"

Diğer kulüplere de saygı duyduğunu belirten Ilıcalı, "Diğer kulüplere de saygı duyuyorum. Mura, çok başarılı. Olimpija Ljubljana, Avrupa'da önemli işler yaptı ama Maribor da öyle. Sonunda bir karar vermemiz gerekiyordu. İki ay boyunca araştırdık ve düşündük. Maribor'un en doğru proje olduğunu kararlaştırdık" ifadelerini kullandı.

2023 yılında İrlanda ekiplerinden Shelbourne'e yaptığı yatırım ile gündeme gelmiş ancak Ilıcalı, bu yatırımdan vazgeçmişti.